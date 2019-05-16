العملاء الذين طلبوا الهاتف Galaxy Fold مسبقًا سيحصلون على نقاط كمكافأة

فاطمة أيت طالب - دبي - يجب على سامسونج أن تعلن عن موعد الإطلاق الجديد لهاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold قريبًا، ولكن يبدو أن الأشخاص الذين طلبوا هذا الهاتف مسبقًا بدأ صبرهم ينفد. لمنعهم من إلغاء طلباتهم المسبقة، تقدم لهم سامسونج مكافأة على شكل نقاط.

يبلغ سعر الهاتف Galaxy Fold نحو 1980 دولار أمريكي، وتوفر شركة سامسونج نقطتين مقابل كل دولار تنفقه على الهواتف الذكية. إذن، هذا يعني نقاط إجمالية تبلغ 3960 نقطة. يمكن إستبدال 200 نقطة بدولار واحد، وهذا ما يعني أقل بقليل من 20 دولار أمريكي.

إذا قمت بطلب الهاتف Galaxy Fold بشكل مسبق، تحقق من حساب سامسونج الخاص بك لمعرفة ما إذا كنت قد حصلت على نقاط المكافأة. يمكنك إستبدالها في موقع سامسونج الرسمي Samsung.com أو في متجر التطبيقات Samsung App Store.

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تحقق من الكتالوج لمعرفة ما يمكنك شراؤه. ومع ذلك، ليس هناك الكثير مما يمكنك شراؤه. على سبيل المثال، يتطلب غطاء السيليكون الواقي للهاتف Galaxy S10 نحو 6000 نقطة، لذا فمن الأفضل أن تنفق نقاطك على التطبيقات.