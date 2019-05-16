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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Pokémon Rumble Rush نسخة جديدة من ألعاب "بوكيمون" تغزو الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظت لعبة الواقع المعزز "بوكيمون جو" بشعبية كبيرة حول العالم عند إطلاقها أول مرة، واليوم تم إطلاق نسخة جديدة للهواتف الذكية من لعبة "بوكيمون" تسمى Pokémon Rumble Rush.
وتم إطلاق اللعبة فى البداية باسم Pokéland فى عام 2017، لكنها عادت إلى الظهور اليوم باسم جديد، ويلاحظ موقع Eurogamer أنها متاحة بالفعل على متجر جوجل بلاى، وتقول صفحة معلومات اللعبة إنها ستكون متاحة أيضًا فى النهاية لنظامى iOS و Android.
Pokémon Rumble Rush.
ووفقا لموقع THE VERGE الأمريكى، تم تطوير اللعبة بواسطة Ambrella، مطور ألعاب Pokémon Rumble الأربع السابقة.
يذكر أنه تم إطلاق ألعاب Pokémon Rumble لأول مرة على جهاز العاب Wii فى عام 2009، وهى عبارة عن سلسلة من الألعاب المتنوعة ضمن سلسلة Pokémonالشهيرة .
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