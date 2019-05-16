شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة لمساعد أمازون تحول أليكسا إلى جهاز أمنى يراقب منزلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق شركة أمازون ميزة جديدة بمساعدها تسمى "Alexa Guard" المجانية لجميع أجهزة Echo في الولايات المتحدة، ومن خلال بضع خطوات بسيطة، يقوم Alexa Guard بتحويل مساعد أمازون المنشط بالصوت إلى أجهزة أمان منزلية ذكية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عند توجه المستخدمين خارج الباب، يمكنهم قول "أليكسا، سأرحل"، وستبدأ أجهزة Echo في الاستماع، وتكتشف الأصوات المحددة التي حددها المستخدم، مثل صوت كسر الزجاج، وكذلك صوت أجهزة الإنذار وغيرها.

ويمكن للمستخدمين اختيار تلقي تنبيهات الهاتف الذكي إذا اكتشف أجهزتهم هذه الأصوات، وستشير "التنبيهات الذكية" إلى أنه قد تم اكتشاف صوت محدد بداخل المنزل.

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ويمكن الاستماع إلى مقاطع صوتية في الوقت الفعلي، ويمكن لـ Alexa Guard أيضًا محاكاة نشاط الإضاءة اليومي الخاص بك، أو تشغيل مصابيحك أو إيقافها في أوقات محددة لجعلها تبدو كما لو كنت في المنزل.

وإذا كان لدى المستخدمين أجهزة أمان منزلية ذكية أخرى كخدمات المراقبة، فيمكن لـ Alexa Guard أيضًا إخطارها بما تم اكتشافه.

وجدير بالذكر أن هذه الخدمة أصبحت متاح الآن لجميع المستخدمين وهى مجانية للتنزيل، ولا توجد حاجة إلى اشتراك Prime أو خطة مدفوعة لتنشيط الأداة.