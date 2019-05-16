سامسونج أوّل شركة مصنعة لأجهزة التلفاز توفر تطبيق Apple TV وتدعم ميزة AirPlay 2 على تلفزيوناتها...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة، اليوم، أنها ستوفر تطبيق Apple TV وستدعم خدمة آبل AirPlay 2 لبث المحتوى على طرازاتها الجديدة من تلفزيوناتها الذكية لعام 2019 بدءاً من ربيع هذا العام. كما أعلنت الشركة أنها ستدعم الخدمتين على تلفزيوناتها الذكية لعام 2018 من خلال تحديث البرامج الثابتة أو ما يعرف بـ firmware update. وفي خطوة هي الأولى على مستوى القطاع، سيظهر تطبيق جديد لخدمة Apple TV على أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية في أكثر من 100 بلد حول العالم. إضافة إلى ذلك، سيتوفر الدعم لخدمة AirPlay 2 لبث المحتوى على تلفزيونات سامسونج الذكية في 176 دولة حول العالم ومن بينها دولة الإمارات. وسيتمكن عملاء سامسونج بفضل هذه الخدمات الجديدة من الاستمتاع بمشاهدة قنوات Apple TV وأفلام iTunes والبرامج التلفزيونية المتنوعة على أجهزة سامسونج الذكية.

وتعليقاً على الإطلاق قال وون جين لي، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات: "اعتبرت سامسونج على مدار العقد الماضي شركة عالمية رائدة، حيث قدمت مجموعة واسعة من المحتوى المتاح للمستهلكين على منصتها الذكية للتلفزيون. وهي تقدم، قيمة مذهلة لعملائها عبر تمكينهم من تجربة تطبيق Apple TV على أكبر الشاشات المتاحة اليوم في السوق، حيث تعتبر أول شركة مصنّعة لأجهزة التلفاز توفر هذا التطبيق على منصة التلفزيون الذكية Smart TV."

سيتمكن المستخدمون من اختيار رمز تطبيق آبل تي في Apple TVالمتكامل بشكل تام مع منصة التلفزيون الذكية من سامسونج، الوصول إلى مكتبتهم الحالية الشاملة من الأفلام والعروض والبرامج التلفزيونية في iTunes التي تحتوي على ما يزيد عن 100,000 برنامج، وتصفح متجر iTunes لشراء أو استئجار الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المفضلة لديهم من بين مئات آلاف الخيارات - بما في ذلك أكبر تشكيلة من الأفلام المعززة بتقنية 4K HDR. وسيكون بمقدور العملاء الحصول على القنوات التي يفضلونها – ومشاهدة برامجها عند الطلب بشكل مباشر عبر التطبيق. وسيستمتع مستخدمو منصة التلفزيون الذكية من سامسونج بـتطبيق Apple TV + ، وهي خدمة اشتراك لمشاهدة مقاطع الفيديو الأصلية من آبل باستخدام تطبيق Apple TV على أجهزة التلفاز نفسها عند البدء بتشغيل الخدمة هذا الخريف. إلى جانب ذلك، سيتمكن عملاء سامسونج من خلال دعم خدمة AirPlay 2، من بث ومشاهدة محتوى الفيديوهات والصور والموسيقى والمدونات الصوتية وغيرها من أجهزة آبل مباشرة، مثل آيفون وآيباد وماك، إلى تلفزيونات سامسونج الذكية بشكل سلس.

وستعمل Apple TV بشكل سلس مع خدمات التلفزيون الذكي من سامسونج، مثل خدمة الدليل العالمي Universal Guide وخدمتي المساعد الرقمي والبحث الجديدتين وذلك بهدف تزويد العملاء بتجربة ترفيهية مميزة تتسم بالجودة والتناسق عبر منصة سامسونج.