كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Novus”..ساعة ذكية وهاتف ومساعد شخصي للأطفال في جهاز واحد

متابعة-سنيار: تم إنشاء Novus بواسطة فريق تطوير مقره في الولايات المتحدة، وهو نظام فريد من نوعه مصمم خصيصا للأطفال، ويقدم ثلاثة أجهزة رائعة في نظام واحد معياري.

يمكن استخدام Novus كساعة ذكية أو هاتف محمول أو مساعد شخصي مشابه لتلك التي تقدمها Google و Apple و Amazon وغيرها.

وتسمح الوحدات الثلاث المختلفة للأطفال باستخدام الجهاز لأغراض مختلفة عند الحاجة:

– تحتوي الوحدة المنزلية على بطارية مدمجة تبلغ 4400 مللي أمبير في الساعة ومكبر صوت Bluetooth، وعند توصيل Novus Phone أو Novus Watch بالوحدة المنزلية، سيتم تحصيل رسوم على الفور وتحويلها إلى سماعات AI. مزود بـ Google Assistant، يمكنه تشغيل الموسيقى والوسائط المتعددة عن طريق الأوامر الصوتية.

– في وضع الساعة، تصبح Novus ساعة ذكية أنيقة ومناسبة للارتداء اليومي، ويمكن أن تستمر البطارية ليوم واحد بشحن كامل.

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– تم تصميم هاتف Novus بشكل مريح ليتناسب مع الأيدي الصغيرة، وهو سهل وممتع ليستخدمه الأطفال، ويمكن أن تدوم البطارية ثلاثة أيام بشحنة واحدة كاملة.

“Novus” متاح للدعم على Kickstarter مع تعهدات من 129 دولار أو ما يقرب من 100 جنيه استرليني، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر أغسطس عام 2019.