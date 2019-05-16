كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن على “إنستغرام” إخفاء عدد الإعجابات لحماية الأطفال

متابعة-سنيار: أعلن “Instagram” مؤخرا أنه يحاول تجربة ميزة جديدة ستخفي عدد الإعجابات على المشاركات للجمهور و للمستخدم.

وقال تقرير “ماشابل” أن الجميع يشعر بالاندفاع عندما تحظى صورهم بقدر كبير من الإعجابات، ويبدؤون المقارنة مع نظرائهم.

ويشترى المزيد والمزيد من الأشخاص فعليا الإعجابات والمتابعين، حتى يبدو أكثر شعبية على المنصة، ولكن، رد الفعل العكسي لذلك، هو أن الشباب والشابات يقارنون أنفسهم باستمرار مع بعضهم البعض.

وجاء الإعلان بعد أيام قليلة من نشر تقرير جاء فيه أن مكتب مفوض المعلومات البريطاني قد أوصى بأن توفر المنصات الاجتماعية مثل إنستغرام و سناب شات خياراً لإيقاف تشغيل ميزة الإعجاب بالمنشورات.

Advertisements

حيث تريد الوكالة حظر هذه الميزات من أجل حماية سلامة وخصوصية المستخدمين الأصغر سناً في المنصات الاجتماعية والذين أصبحوا مهووسين بجمع الإعجابات على مشاركاتهم.

على الرغم من الإحباط الشديد الذي سيصيب الكثير من مستخدمي منصة إنستغرام في حال تطبيق الفكرة الجديدة مستقبلاً، إلا أنها ستساهم وبشكل فعّال في التخفيف من المنشورات عديمة الفائدة.

لذلك من المتوقع أن تطبيق الميزة سيساهم في تحسين نوعية المحتوى الذي يتم مشاركته على المنصة، ولكن بالتأكيد سيساهم هذا الأمر في إثارة غضب بعض المستخدمين.