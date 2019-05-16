الإعلان رسميًا عن الهاتف Realme X مع كاميرا أمامية منبثقة، وكاميرا أساسية بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X، وهو الهاتف الذي تستهدف من خلاله شركة Realme المستخدمين الشباب المتعطشين للمواصفات الجيدة والتصميم العصري الذي يتماشى مع متطلبات العصر والموضة الحالية.

الهاتف Realme X الجديد يضم شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3765mAh تدعم تقنية الشحن السريع VOOC Flash Charge 3.0 والتي تسمح بشحن 55 في المئة من البطارية في غضون 30 دقيقة فقط.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Realme X الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية مع العلم بأنه تم تدعيم هذه الكاميرا بالعديد من الميزات مثل Chroma Boost و Nightscape Mode و AI Scene Recognition. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6.0.

الهاتف Realme X سيكون متوفرًا بلونين مختلفين، وهما الأبيض والأزرق. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فالهاتف Realme X سيكلف ما يعادل 220$ لنسخة 4GB/64GB، وما يعادل 230$ لنسخة 6GB/64GB، وما يعادل 260$ لنسخة 8GB/128GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Realme قامت أيضًا بإزاحة الستار رسميًا اليوم عن الهاتف Realme X Lite، ولكن هذا ليس هاتف جديد وإنما نسخة موجهة للسوق الصيني من الهاتف Realme 3 Pro.