شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت ترسل تحديثا أمنيا لنسخ الويندوز القديم لإصلاح ثغرة.. هل نظامك مصاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت شركة مايكروسوفت تحديثات جديدة للإصدارات القديمة من أنظمة ويندوز رغم توقف دعمها، وذلك لمساعدة المستخدمين على تفادى الإصابة ببرمجية خبيثة، تطالبهم بدفع الفدية مثلما تفعل برمجية WannaCry التى ظهرت خلال 2017.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فقد شملت التحديثات الأمنية كلا من نظام ويندوز سيرفر 2003، ونسخة سيرفر 2008 R2، ونسخة سيرفر 2008، بالإضافة إلى نسخة ويندوز XP، وويندوز 7، وجميعها أنظمة تشغيل أنهت الشركة دعمها منذ فترة طويلة، لتكسر مايكروسوفت عاداتها بعدم إرسال أى تحديث لنظام بعد انتهاء الدعم.

وقالت مايكروسوفت أن البرمجية الخبيثة المكتشفة، يمكنها أن تنتقل من جهاز إلى أخر بطريقة سريعة تماما كما كان يحدث من قبل مع برمجية WannaCry، لكن رغم أن مايكروسوفت أرسلت التحديثات الأمنية سريعًا للمستخدمين للأنظمة القديمة، إلا أن مستخدمى نظام ويندوز XP سيحتاجون لتحميل التحديث بشكل يدوى من الموقع.