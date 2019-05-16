شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إزاى تحمى نفسك من اختراق واتس آب الأخير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدث مؤخرا اختراق أمنى كبير سمح للمتسللين بتثبيت برامج تجسس على هواتف بعض المستخدمين بمجرد الاتصال بهم من خلال التطبيق، ويمكن تثبيت هذا الرمز الضار ما إذا كانت الضحية قد أجابت على المكالمة أم لا، وكل سجل المكالمات اختفى من الهاتف بعد تثبيت برنامج التجسس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة " ميرور" البريطانية، يمكن للبرامج التجسس عبر المكالمات والنصوص والبيانات الأخرى، وتنشيط كاميرا الهاتف والميكروفون والقيام بأنشطة ضارة أخرى.

ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت قد تأثرت بالاختراق، وما الذي يجب عليك فعله لحماية نفسك؟

ما هى أنواع الهواتف التي تأثرت؟

تتأثر جميع الهواتف الذكية المزودة بتطبيق WhatsApp أو WhatsApp Business، ويشمل ذلك أجهزة iPhone من أبل وهواتف أندرويد وهواتف ويندوز وأجهزة Tizen، والمشكلة الحقيقة هى أن WhatsApp يستخدم من جانب 1.5 مليار شخص على مستوى العالم.



هل أنت من المتضررين؟ هل أنت من المتضررين؟ Advertisements

عدد الأشخاص الذين تأثروا بالاختراق غير معروف بعد، وقال WhatsApp إنه لا يزال يحقق في الاختراق ولكنه يعتقد فقط أن عددًا محدودًا من المستخدمين مستهدفون من خلال هذه الثغرة الأمنية.

ويبدو أن الهجوم كان يستهدف في المقام الأول نشطاء حقوق الإنسان، وإذا لم تتلق أي مكالمات صوتية من WhatsApp، فإنك من غير المستهدفين، ومع ذلك، لا يزال يتعين عليك اتخاذ خطوات لحماية نفسك، وإذا كنت تعمل في منظمة لحقوق الإنسان، فيجب أن تكون متيقظًا للغاية.



ماذا عليك أن تفعل لحماية نفسك؟ ماذا عليك أن تفعل لحماية نفسك؟ قام WhatsApp بإصلاح الثغرة الأمنية، لكن حسابك لن يكون آمنًا حتى تقوم بتثبيت آخر تحديث لتطبيق الشركة.

وهو الإصدار 2.19.134 لنظام اندرويد، والإصدار 2.19.51 لنظام التشغيل iOS ، والإصدار 2.18.348 لنظام لتليفون بنظام ويندوز والإصدار 2.18.15 لنظام Tizen.

وإذا لم يقم جهازك بتثبيت تحديثات التطبيق تلقائيًا، فيمكنك القيام بذلك يدويًا عن طريق الدخول إلى متجر التطبيقات، والبحث عن WhatsApp ، والضغط على زر "التحديث".

أثناء تواجدك فيه، يجدر التأكد من تحديث نظام التشغيل الخاص بك، حيث يحتوي على الكثير من ميزات الأمان المضمنة المصممة لحمايتك من الهاكر.