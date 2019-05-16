شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" الأمريكية تطور مركبة فضائية جديدة بولاية فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيلون موسك الرئيس التنفيذى لشركة سبيس إكس عن حقيقة الصورة التى تم تداولها مؤخرا على الإنترنت عبر موقع NASASpaceflight لإحدى مركبات شركة سبيس إكس الفضائية، التى يجرى تطويرها فى ولاية فلوريدا، والتى تتماشى مع النماذج الأولية التى يتم تصميمها بتكساس.

وقال "موسك" في تغريدة له، أن "SpaceX تقوم ببناء مركبة منافسة في نفس الوقت، تزامنا مع تطوير مركبة Starship والتى يتم حاليا تطويرها فى بوكا تشيكا تكساس وكيب كانافيرال بفلوريدا، موضحا أن الخطة تتمثل في معرفة الموقع الأكثر فاعلية لبناء المركبات الفضائية، حتى وإذا كانت الإجابة "قد تكون كلاهما".

ومع ذلك إذا كانت الخطة تهدف إلى إرسالها على سطح القمر في أسرع وقت ممكن - مع قيام أصحاب المليارات الآخرين بوضع خطط للسفر إلى القمر، فإن مضاعفة الإنتاج تبدو فكرة جيدة، وفي الوقت الحالي، ومن المقرر إطلاق صاروخ SpaceX التالى اليوم لإطلاق 60 من أقمار الإنترنت الخاصة بـ Starlink على صاروخ Falcon 9.

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