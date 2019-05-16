أمازون تبدأ بناء مطارها البالغة قيمته 1.5 مليار دولار

افتتح جيف بيزوس Jeff Bezos، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون لتجارة التجزئة، العمل في تطوير مطارها البالغة قيمته 1.5 مليار دولار في شمال ولاية كنتاكي، والذي من المتوقع أن يُفتتح بحلول عام 2021

ويسمح هذا المركز الجوي لأمازون بالتحكم في عملياتها للشحن، وتقليل اعتمادها على خدمات UPS، و FedEx، وخدمة البريد الأمريكية، الأمر الذي يخفض التكاليف، ويسرع أوقات التوصيل.

وكانت أمازون قد أعلنت عن مركز الخدمات الجوية في مطار سينسيناتي Cincinnati – مطار شمال كنتاكي الدولي CVG – في عام 2017.

وستعمل ضمن المركز 50 طائرة من طائرات الشركة، مع الإشارة إلى أنه يدعم أسطولًا يضم أكثر من 100 طائرة شحن Prime Air، وقالت الشركة في العام الماضي: إنها ستستأجر 40 طائرة بوينج 767، وقد دخلت 16 طائرة الخدمة حاليًا.

وحصلت الشركة على عقد إيجار مدته 50 عامًا، لأكثر من 900 فدان من ملكية مطار سينسيناتي، وتُعد هذه المساحة مكافئة تقريبًا لحجم المراكز العالمية لشركات الطيران الرائدة في مجال الشحن، مثل FedEx، و UPS.

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وأوضحت سارة رودس Sarah Rhoads، مديرة خدمة Amazon Air، أنه من المتوقع أن يتضمن هذا المركز 2000 موظف من موظفي أمازون، وأضافت أن Amazon Air ستساعد العملاء من خلال ضمان حصولهم على توصيل سريع، ومجاني لشحناتهم.

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وقال جيف بيزوس: سوف يتيح لنا هذا المركز الجوي توصيل الطرود للعملاء بشكل أسرع، وسنقلل زمن تسليم شحنات خدمة Prime – وهي الخدمة التي توفرها أمازون للعملاء، مع عمليات توصيل غير محدودة مقابل 119 دولارًا سنويًا، بالإضافة إلى خدمة بث تلفزيونية وموسيقية – من يومين إلى يوم واحد.

وقالت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة: إنها تتوقع إنفاق 800 مليون دولار هذا الربع لإجراء التغيير اللازم؛ لتقليل زمن توصيل شحنات خدمة Prime.

ويشمل المركز الجوي، الذي يقع في الجانب الجنوبي من المطار، ساحة مخصصة لاستيعاب الطائرات من أجل تحميل أو تفريغ البضائع، أو التزود بالوقود، أو الصيانة، إلى جانب برج للمراقبة، ومرفق للفرز.

وستكون خدمة Amazon Air جزءًا من عمليات الشحن المتزايدة في مطار CVG، حيث تضاعفت كمية البضائع التي يتم نقلها من خلال المطار عبر السنوات الخمس الماضية، كما يُعد هذا المطار موطنًا للمركز الجوي في أمريكا الشمالية لعملاقة الشحن الدولي DHL.

ويشكل المركز الجوي جزءًا من خطة أمازون الطويلة المدى لتوسيع شبكتها للنقل والتوصيل، ومن ثَمّ تقليل اعتمادها على شركات النقل التابعة لجهات خارجية، ووسعت الشركة في شهر ديسمبر أسطولها من طائرات الشحن إلى 50 طائرة – جميعها من طراز بوينج 767.