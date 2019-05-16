Realme تعلن عن هاتف رائد بثمن منخفض

أعلنت شركة Realme الناشئة لصناعة الهواتف الذكية، الواقع مقرها في مدينة شنتشن الصينية عن هاتفها الرائد المنخفض الثمن Realme X، وهو الهاتف الأكثر تميزًا، الذي أطلقته العلامة التجارية على الإطلاق، إلى جانب كشفها عن Realme X Youth Edition، وهو النسخة الصينية من هاتفها Realme 3 Pro.

وتُعد Realme بمثابة شركة منفصلة عن شركة الهواتف الذكية الصينية أوبو Oppo، لكنها تستهدف سوق الهواتف الذكية الهندي، مما جعلها واحدة من أكثر العلامات التجارية للهواتف الذكية شعبية في الهند.

ويأتي Realme X بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.5 إنشات، ونسبة عرض 19.5:9، ودقة 1080×2340 بيكسلًا، بكثافة 394 بيكسلًا في الإنش، مع قارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة، وبدون نتوء، وحققت الشركة ذلك من خلال الكاميرا الأمامية المنبثقة.

واستخدمت الشركة قارئ بصمات الأصابع البصري، بدلاً من قارئ بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، بحيث يُضيء الجزء المتداخل مع المستشعر من الشاشة لالتقاط بصمة الإصبع وإلغاء القفل.

وبشكل كبير يشبه هاتف OnePlus 7 Pro، الذي أعلنت عنه شركة ون بلس الصينية يوم أمس، فإن Realme X يستخدم مستشعرًا أكبر بنسبة 44 في المئة، والذي يوفر، مع محرك تسريع DSP، إلغاءً أسرع لقفل الهاتف.

وعلى الرغم من أن الهاتف الجديد يأتي بحجم أكبر بالمقارنة مع Realme 3 Pro، إلا أنه يتمتع ببطارية أصغر قليلًا من حيث السعة، لكن مع وجود تقنية الشحن السريع VOOC 3.0 القادرة على شحن البطارية البالغة سعتها 3765 ميلي أمبير من 0 إلى 55 في المئة في غضون 30 دقيقة.

ويحتوي Realme X على رقاقة Snapdragon 710 من كوالكوم، المصنعة وفق تقنية 10 نانومتر، بالإضافة إلى 4/6/8 جيجابايت من سعة ذاكرة الوصول العشوائي، مع مساحة تخزين داخلية بسعة 64 /128 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة عبر منفذ microSD.

ويوجد في الجزء الخلفي من الهاتف كاميرا مزدوجة العدسة، بمستشعر أساسي Sony IMX 586 بدقة 48 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.7، مع مستشعر ثانوي للعمق بدقة 5 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.0.

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وزودت الشركة الكاميرا الخلفية بكافة الميزات الممكن توقعها، مثل Chroma Boost، والتعرف على المشهد بواسطة الذكاء الاصطناعي، ووضع التصوير الليلي، وأنماط Portrait جديدة، بينما توفر الكاميرا الأمامية وضع Beauty Mode – الذي يعمل مع مجموعة من الأشخاص.

وتشمل المواصفات الأخرى للهاتف الذكي منفذ USB من النوع C، وواجهة المستخدم ColorOS 6.0 المعتمدة على نظام أندرويد باي 9.0 Android Pie، وزجاج الحماية غوريلا جلاس Gorilla Glass 5، ودعمًا لتقنية Dolby Atmos.

ويأتي الهاتف باللون الأبيض Steam white، أو الأزرق Punk Blue، وبسعر 220 دولارًا لنسخة 4/64 جيجابايت، و 230 دولارًا لنسخة 6/64 جيجابايت، و 260 دولارًا لنسخة 8/128 جيجابايت.