OPPO تطلق إعلانًا يبرز قدرات Reno احتفالًا برمضان

أطلقت شركة OPPO الصينية إعلانًا تلفازيًّا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في إطار سعيها لترسيخ حضورها في منطقة الشرق الأوسط.

وركز إعلان الشركة على الحث على تبني رسالة الشهر الفضيل عبر العمل الجماعي، فضلًا عن استعراض المميزات، والإمكانات التصويرية لسلسلة هواتفها الذكية الجديدة OPPO Reno، التي أُطلقت حديثًا.

وقد أبرزت OPPO عبر إطلاق هذا الإعلان التلفازي إدراكًا وفهمًا لروح الشهر الفضيل، الأمر الذي سيعزز من وجودها في المنطقة.

ويروي الإعلان قصة صبي صغير يسعى لمشاركة أجواء شهر رمضان المبارك مع شقيقه رائد الفضاء الذي يقوم بمهمة. ولأن شهر رمضان يعد وقتًا مثاليًا للتآخي ومشاركة اللحظات الدافئة مع العائلة، يسعى الفتى إلى توجيه رسالة لأخيه في الفضاء فيكتب كلمة “معانا” بالمصابيح على سطح المنزل، والتي يستطيع أخوه قراءتها بفضل إمكانيات التكبير المذهلة لهاتف OPPO Reno البالغة x10.

ويجمع إعلان OPPO التلفازي للعام الحالي القِيم العائلية التي يحتفي بها أهل المنطقة خلال شهر رمضان، واستخدام التقنيات الحديثة للجمع بين الناس، بغض النظر عن المسافة. وتسعى OPPO من خلال قصة رائد الفضاء إلى تسليط الضوء على مبادرات استكشاف الفضاء التي تقوم بها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

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وتعليقًا على الإعلان التلفازي، قال أندي شي – رئيس OPPO الشرق الأوسط: “نظرًا لأن شهر رمضان المبارك يمثل وقتًا مثاليًا لاجتماع العائلات والأصدقاء، سعينا لإنتاج إعلان تلفازي مميز من وحي أجواء الشهر الفضيل، فضلًا عن تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه التقنية في تعزيز تواصلنا مع أحبائنا؛ ولفت النظر إلى العلاقة بين عادات وتقاليد الشعوب والتقنيات الحديثة. ولا شك أن منطقة الشرق الأوسط تمثل سوقًا بالغ الأهمية لنا في OPPO، إذ حرصنا على تعزيز حضورنا فيه خلال العام الماضي. وفي إطار التزامنا تجاه سكان المنطقة، أردنا أن نشيد بروح الألفة التي تتجلى خلال الشهر الفضيل، حيث يحتفي هذا الإعلان القيم بالأسرية، والحب، والتواصل”.

وتتميز سلسلة هواتف OPPO Reno التي أُطلقت حديثًا بتقنية تقريب فائق الوضوح تصل حتى 60 مرة، وهيكل كاميرا ثلاثي العدسات يوفر للمستخدمين تجربة تصوير فوتوغرافي لا مثيل لها. وفي ظل تفوقها في مجال تقنيات التصوير عبر الهواتف الذكية، رسّخت OPPO عبر إطلاق هذه السلسلة مكانتها، وتفوقها على باقي مصنعي الهواتف الذكية في العالم.

وكانت الشركة قد اختارت إمارة دبي لإطلاق سلسلة هواتف OPPO Reno عالميًا، وذلك باعتبار الإمارة تحتضن المقر الإقليمي للشركة، التي وسعت أخيرًا نطاق عملياتها إلى المملكة العربية السعودية. وعلاوة على ذلك، أبرمت الشركة شراكة مع العديد من مزودي خدمات الاتصال الإقليميين؛ لتسهيل إطلاق شبكات الجيل الخامس للأجهزة المحمولة.