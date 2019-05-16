شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء صحية لزيادة حرق الدهون في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتأثر معدل حرق الجسم خلال نهار شهر رمضان، في ظل الامتناع عن الأكل والشرب لساعات طويلة قد تصل إلى 16 ساعة يوميًا، بالإضافة إلى مفاجأة الجسم بأطعمة دسمة على الإفطار.

ويوجد العديد من الأطعمة والمشروبات الصحية التي ترفع معدل الإيض وتساعد على حرق الدهون بشكل فعال وسريع، ويمكنك الاعتماد عليها خلال شهر رمضان سواء في الإفطار أو السحور.

– المكسرات:

تمتاز المكسرات بتأثيرها غير المباشر على الدهون، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والدهون الصحية التي تعزز الشعور بالشبع، والحفاظ على الخلايا نشطة، مما يؤدي إلى رفع معدل الأيض.

ويمكنك تناول الأنواع المختلفة من المكسرات مثل ” اللوز، الجوز، الفستق، الصنوبر ” وغيرهم سواء على السحور كوجبة خفيفة، أو على الإفطار بإدخالها في وجبات رئيسية.

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– بذور الشيا:

لها تأثير ساحر في خفض مستويات السكروالدهون في الدم، فهي غنية بالألياف الغذائية وتساعد على زيادة الشبع ومنع امتصاص الدهون، بالإضافة إلى زيادة معدل الأيض، يمكنكِ إضافة ملعقة من بذور الشيا على كوب الزبادي في السحور.

– الجريب فروت:

يحتوي على كمية كبيرة من حمض الهيدروكسي سيتريك الذي يمنع تحويل السكريات إلى دهون ضارة، بالإضافة غلى احتواءه على الألياف الغذائية التي تساعد على زيادة الشعور بالشبع.

ويمكنك تناول كوب من عصير الجريب فروت أو مزجه مع مكونات أخرى، على الإفطار، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالشبع مما يخفف من الوزن.

– الشاي الأخضر:

له تأثير ساحر على الدهون، إذ يؤثر التفاعل بين مادة الكافيين والبوليفينول على الخلايا الدهنية، بالإضافة إلى أنه يساعد على إزالة السموم، لذلك عليك بتناول كوب من الشاي الأخضر بعد الإفطار بساعة.

– القهوة:

لا تختلف القهوة كثيرًا عن الشاي الأخضر، فهي تزيد من معدل حرق الدهون، وزيادة في معدل الأيض وأكسدة الدهون بشرط عدم إضافة لبن أو سكر.