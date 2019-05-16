شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هنعرفك مين ده.. دايفيد باكارد وويليم هيوليت مؤسسا HP والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد هوليت-باكارد، والمعروفة أيضاً بالعلامة التجارية HP الخاصة، هى شركة أمريكية متخصصة فى مجال الكمبيوتر، وقد اكتسبت الشركة شهرتها حول العالم بواسطة طابعاتها، وأدوات تخزين البيانات، والأجهزة الشخصية، والخوادم، وتطبيقات إدارة الشبكات التي تنتجها، لكن هل تساءلت عن المسؤول عن تأسيس هذه الشركة، وهو ما سنعرضه فى السطور التالية.

دايفيد باكارد"

مهندس كهرباء أمريكى، ولد في 7 ديسمبر 1912، وتوفى في مارس 1996، وهو المؤسس المشارك لشركة هيوليت باكارد مع ويليم هيوليت، وقد تولى منصب رئيسها (1947-1964)، وثم منصب الرئيس التنفيذي (1964-1968)، وثم منصب رئيس مجلس الإدارة، كما شغل منصب نائب وزير دفاع الولايات المتحدة من 1969-1971 في عهد إدارة نيكسون.

أما ويليم هيوليت فقد وفلد في 20 مايو 1913، وتوفى في 2001، وكان مهندس وشريك مؤسس مع دايفيد باكارد شركة هوليت-باكارد، وقد ولد في ميشيجان وكان ابوه يُدرس في جامعة ميشيغان، ثم انتقلت العائلة إلى سان فرانسيسكو وهناك تلقى هيوليت تعليمه في جامعة ستانفورد وحصل على شهادة البكلوريوس في 1934، والماجستير في الهندسة الكهربائية.

كان رئيساً للشركة من 1964 إلى 1977 , وكمدير تنفيذي (CEO) من 1968 إلى 1978 , وظل رئيس اللجنة التنفيذية حتى 1983، وبعد ذلك أصبح نائب رئيس المجلس في 1987.

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تأسست الشركة في كراج باركورد بالو ألتو ضمن زمالة قامت مع برفيسور فريدريك تيرمن في الجامعة أثناء الكساد الكبير، وكان البروفيسور يعتبر مرشدا لهما في إنشاء الشركة، كانت البداية عندما قام ويليم بالمناقشة مع دايفيد باكارد حول افتتاح شركة في أغسطس 1937 وأسسوا شركة هوليت-باكارد في 1 يناير 1939، وبرمي قطعة نقدية قرروا تسمية الشركة على اسميهما.