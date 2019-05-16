شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قانون أمريكى جديد لحظر المكالمات الآلية نهائيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحارب لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC لسنوات للحد من المكالمات الآلية، إلا أن جهودها لم تنجح حتى الآن، لذا تريد اللجنة جعل من القانونى لشركات الهاتف حظر مثل هذه المكالمات غير المرغوب فيها بشكل افتراضى.

وطرح "أنجى باى" رئيس مجلس الإدارة قرارًا إعلانيًا بأنه فى حالة اعتماده، سيمنح شركات الاتصالات إذنًا بتطوير أدوات جديدة لمنع المكالمات الآلية، كما يمكن أن يسمح أيضًا للمستهلكين بحظر المكالمات الواردة من الأرقام غير المدرجة فى قوائم الاتصال الخاصة بهم.

وقال باى: "من خلال توضيح أن حظر المكالمات هذا مسموح به، ستمنح لجنة الاتصالات الفيدرالية مزودى الخدمات الصوتية اليقين القانونى الذى يحتاجون إليه لمنع المكالمات غير المرغوب فيها من البداية حتى لا يضطر المستهلكون إلى استقبالها ".

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وإذا تم تبنى هذا القانون، فقد يؤدى إلى إطلاق أدوات جديدة لمنع المكالمات، مثل تلك المستخدمة من قبل تطبيقات الطرف الثالث، وستشمل الأنظمة حماية ضد حظر مكالمات الطوارئ، وسيكون بإمكان المستهلكين إلغاء حظر المكالمات إذا رغبوا فى ذلك.