شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل فى مأزق.. سهم الشركة ينخفض 6٪ وتخوفات من المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن الطلب على هواتف آيفون يمكن أن يقل بشكل كبير، وذلك بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأن شركة أبل من المتوقع أن ترفع سعر أجهزتها وهو ما سيدفع المستخدمين إلى التراجع عن التحديث وشراء الأجهزة الجديدة.

وإذا كانت الشركة ستستوعب التكلفة الناتجة عن التعريفات، والتى يرى "مورجان ستانلي" أنها سيناريو أكثر ترجيحًا، يقدر المحللون أن أرباح أبل قد تنخفض بنحو 3 دولارات للسهم فى السنة المالية 2020.

وقال تقرير من Wedbush Securities لـ Daniel Ives و Strecker Backe إن تكلفة صنع هواتف iPhone قد تزيد بنسبة 2٪ إلى 3٪ نتيجة للتعريفة الجمركية، وانخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 6٪ تقريبًا يوم نتيجة للقرارات الجديدة.



تيم كوك

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والسبب وراء تأثير الصراع التجارى الأمريكى على الشركة، هو أن أبل تعتمد إلى حد كبير على مصنع Foxconn الموجود فى الصين لإنتاج أجهزة ايفون، ولكن يمكن أن تتطلع الشركة إلى تحويل صناعاتها إلى بلدان أخرى، مثل الهند وفيتنام.

وتستعد شركة Foxconn أيضا للبدء بتجميع هواتف آيفون على نطاق واسع بالقرب من شيناى فى جنوب الهند، وأفادت وكالة رويترز أن شركة فوكسكون تخطط لفتح مصنع فى فيتنام، نقلاً عن تقارير إعلامية محلية.

وتمثل الصين سوقًا كبيرًا لهواتف آيفون هذا العام، كما تقدر Wedbush أن من 60 إلى 70 مليون ايفون فى المنطقة ستتم ترقيتها على مدار الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة، وهذا من شأنه أن يمثل حوالى 20 ٪ من جميع ترقيات هواتف آيفون حتى عام 2020.