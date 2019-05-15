شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا سيحدث إذا اصطدم كويكب ضخم بالأرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت محاكاة صادمة ما الذى سيحدث إذا اصطدم كويكب هائل بالأرض، إذ تم إنشاء المحاكاة بواسطة قناة Discovery فى عام 2008، ولكن تم إعادة نشرها على موقع تويتر مرة أخرى هذا الأسبوع.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تستعرض المحاكاة ما سيحدث إذا ضرب كويكب يبلغ عرضه 500 كيلومتر المحيط الهادى، وبعد فترة وجيزة من التأثير، تتقشر مساحة هائلة تبلغ قوتها 10 كيلومترات من قشرة الأرض، قبل أن تنتقل الصدمة بسرعة تفوق سرعة الصوت.

يتم تفجير الحطام فى مدار أرضى منخفض، قبل أن يعود لتدمير سطح الأرض، مما سيؤدى إلى عاصفة عاصفة تطوق الأرض، وتتسبب فى تبخير كافة أشكال الحياة فى طريقها.

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ومما يدعو إلى القلق أن الأمر يستغرق يومًا واحدًا فقط لجعل سطح كوكبنا بأكمله غير صالح للسكن، إلا أنه من حسن الحظ، فإن فرص أن تصبح هذه المحاكاة حقيقة واقعة ليس قريبا جدا.

وقالت ناسا: "لا نعرف أى كويكب أو مذنب حاليًا فى مسار تصادمى مع الأرض، وبالتالى فإن احتمال حدوث تصادم كبير ضئيل للغاية، وفى الواقع على أفضل ما نستطيع أن نقول، من غير المرجح أن يضرب جسم كبير الأرض فى أى وقت خلال مئات السنين القادمة".