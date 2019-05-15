زلزال بقوة 4.8 يضرب البحر المتوسط غرب فلسطين وشمال بورسعيد

كتب محمود راغب
كشف الدكتور أحمد بدوى رئيس الشبكة القومية للزلازل، أن الشبكة القومية للزلازل سجلت الساعة 6:53 بتوقيت القاهرة زلزال ضرب البحر المتوسط .
وأضاف رئيس الشبكة القومية للزلازل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الزلزال قوته 4.8 على مقياس ريخيتر مركزه البحر المتوسط شعر به فى شمال بورسعيد وغرب فلسطين .
وأوضح رئيس الشبكة القومية للزلازل، أن الزلزال متوسط وغير محسوس وليس متوقع أن يكون له أية توابع.
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