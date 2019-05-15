تكنولوجيا: مطبخ قودي.. تطبيق لوصفات الطبخ ونصائح المطبخ لا غني عنه لست البيت

يقدم تطبيق “مطبخ قودي” تشكيلة منوعة ومتعددة من أفضل وصفات الطعام والطبخ، مفهرسة في أبواب مثل السلطة والساندويتش والأطباق الرئيسية والحلويات والشوربة والعصائر والمشروبات والأطباق الجانبية والمعجنات.

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عند تنزيل التطبيق وتثبيته على هاتفك من نوع أندرويد Android، سيمكنك تصفح القائمة الرئيسية للتطبيق، والتي تضم الوصفات والأطباق والوجبات، إلى جانب قسم بعنوان المدونة، والذي يضم أقساما فرعية مثل مطبخ الطوارئ ونصائح ومقالات، تغطي جميعها أفضل النصائح للتعامل اليومي مع المطبخ.

هناك أيضا قسم يحمل عنوان “نجمات مطبخ قودي”، وهي منصة مصممة لعشاق المطبخ، يتشاركون فيها إبداعاتهم في الطبخ، ويتبادلون فيها خبراتهم، كما يوجد قسم “منتجات قودي”، والذي يضم المنتجات الغذائية في الأسواق التي تحمل العلامة التجارية “قودي” Goody، مثل التونة والمكرونة.

إلى جانب ذلك، يوجد قسم “المجلات”، والذي يمكن منه تصفح مجلة “قودي”، التي تصدر سنويا وتوزع مجانا للدعاية لمنتجات قودي، وهي مجلة جيدة للغاية من حيث المحتوى والإخراج الفني، تقدم متعة بلا حدود لعشاق الطبخ والمطبخ.

لتنزيل التطبيق، يمكن الضغط مباشرة على هذا الرابط، ثم تثبيت التطبيق على هواتفكم الذكية أندرويد.