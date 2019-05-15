تكنولوجيا: اليابان تبدأ في تجربة أسرع قطار في العالم Alfa-X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت دولة اليابان في تجربة الجيل الجديد من قطارات bullet الذي يعرف بقطار Alfa-X والذي يعد أسرع قطار في العالم، بقدرة على أن يصل إلى سرعة 248 ميل في الساعة.

جيل جديد من قطارات bullet ذات السرعة الفائقة ينتقل إلى مرحلة التجربة في اليابان، حيث تم تصنيع قطار Alfa-X من قبل Kawasaki Heavy بالإشتراك مع Hitachi، كما يأتي بسرعة فائقة تصل إلى 248 ميل في الساعة، لكن من المتوقع أن ينقل الجمهور بسرعة قصوى تصل إلى 224 ميل في الساعة عند فتح القطار للجمهور في 2030.

ومن المقرر أن يخضع قطار Alfa-X للتجربة لسنوات قبل أن ينتقل لخدمة الجمهور فعلياً، حيث يتم تجربة القطار بين مدينتي اوموري وسينداي، كما يأتي Alfa-X بتصميم ديناميكي من الجهة الأمامية يهدف إلى دعم القطار في مقاومة الضغط في السرعات القصوى، حيث يتميز بمقدمة يبلغ طولها 72 قدم تعمل على خفض الضوضاء التي تنتج عن سرعة القطار عند مروره في الأنفاق.

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كما أكد تقرير DesignBoom على أن القطار مجهز بمكابح هوائية مثبته في السقف، إلى جانب لوحات مغناطيسية في الجانب السفلي للمكابح، حيث من المتوقع أن يكون أسرع قطار في العالم عند إطلاقه للعمل في 2030، لينضم إلى قطار ماجليف في شنغهاي الذي يستخدم المغناطيس للتحليق فوق القضبان ويصل إلى سرعة 268 ميل في الساعة.

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