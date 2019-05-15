تكنولوجيا: Omen X 2S أول جهاز حاسب مخصص للألعاب مميز باثنان من الشاشات من HP

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جهاز Omen X 2S هو إصدار جديد من أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب يأتي اليوم من HP بتصميم غير تقليدي يضم اثنان من الشاشات، والذي ينطلق للبيع في يونيو بسعر 2100 دولار تقريباً.

ينطلق جهاز حاسب Omen X 2S المخصص للألعاب من HP بشاشة رئيسية مميزة بحجم 15 إنش، وشاشة ثانوية أصغر حجماً 6 إنش تأتي إلى أعلى لوحة المفاتيح وتتميز بدقة عرض 1080 بيكسل وتدعم المستخدم في إجراء محادثات مع الأصدقاء على وي شات، أو الواتس اب، كما يمكن أن تدعم المستخدم في التصفح في Spotify أو متابعة محتوى الفيديو من اليوتيوب أو Twitch، كما يمكن للشاشة الثانوية أن تعمل على دعم لوحة التتبع دون أن تستبدلها.

وتأتي لوحة التتبع في جهاز Omen X 2S إلى اليمين من تصميم الجهاز، كبديل للموقع التقليدي إلى أسفل لوحة المفاتيح، أيضاً إلى جانب المميزات السابقة للشاشة الثانوية، يمكن أيضاً أن تدعم إقتطاع جزء من صورة الشاشة الرئيسية وتكبيره، وهي من المميزات التي تدعم اللاعبين في الألعاب الإستراتيجية على سبيل المثال أو الألعاب القتالية في قطع جزء محدد من الخرائط وتكبيره.

ويتميز جهاز حاسب Omen X 2S بتصميم معدني كامل، حيث أكدت HP أنه أول أجهزة الحاسب التي أستخدم في تصنيعها مركب معدني سائل مع نظام حراري، ليدعم تشتيت الحرارة بكفاءة 10 مرات أكثر كما يدعم معدل أسرع للإطارات بنسبة 28%.

Advertisements

أيضاً تؤكد HP على أن جهاز Omen X 2S يتميز بنظام تهوية ثلاثي يضم مراوح وأنابيب حرارية كما يدعم تدفق الهواء في إتجاهين، ليقدم آداء أفضل في تبريد الجهاز.

وتقدم HP جهاز Omen X 2S بالجيل التاسع من معالجات إنتل، Core i9 من سلسلة H مع 6 من الأنوية أو إختيار ب8 من الأنوية، كما يأتي بكرت شاشة GeForce RTX 2080 من إنفيديا بتصميم Max-Q، وذاكرة تصل إلى 32 جيجا بايت رام في DDR4-3200، كما تشير التوقعات إلى إختيارات في سعة التخزين NVMe SSD المميزة بآداء سريع.

وتوفر HP أكثر من إختيار في دقة العرض في الشاشة، حيث يأتي النموذج الأول من جهاز Omen X 2S مع شاشة مميزة بدقة 1080 بيكسل بمعدل تحديث للإطارات 144Hz أو 240Hz ، بينما يأتي النموذج الثاني بدقة عرض 4K بمعدل تحديث إطارات 60Hz مع دعم تقنية HDR وبسطوع 400 nit، كما تدعم كل النماذج تقنية G-Sync، على أن يتوفر جهاز Omen X 2S للبيع في شهر يونيو بسعر 2100 دولار تقريباً.

المصدر

اعلان

