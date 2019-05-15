الإعلان رسميًا عن الهاتف Motorola One Vision مع كاميرا بدقة 48MP، ومعالج من فئة Exynos 9609

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما كان محورًا للعديد من التسريبات في الأشهر القليلة الماضية، قامت شركة موتورولا أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Motorola One Vision ليكون بذلك الهاتف الذكي الأحدث من الشركة، وليكون بذلك أيضًا أول هاتف ذكي من الشركة يضم ثقبًا على مستوى الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية.

كما تلاحظون، الهاتف Motorola One Vision الجديد يضم ثقبًا من أجل الكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليسرى، وكاميرتين في الخلف، كما أنه يضم إطار مصنوع من المعدن وطبقات من الزجاج المقاوم للخدوش البسيطة في الأمام والخلف.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Motorola One Vision الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9609 بتردد 2.2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3500mAh تدعم الشحن بقوة 15W بإستخدام الشاحن TurboPower Charger.

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وعلاوة على ذلك، فالهاتف Motorola One Vision الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل، وكاميرتين في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تضم عدسة بفتحة 1.7 وتدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، كما أنها تدعم تقنية Quad Bayer التي تعمل على دمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير لإلتقاط صور عالية الوضوح في البيئات المنخفضة الإضاءة بدقة 12 ميغابكسل.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Motorola One Vision الجديد يأتي كذلك مسبقًا مع نظام الأندرويد الخام نظرًا إلى أنه يعتبر جزءًا من مبادرة Android One، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في شعار موتورولا الدائري الموجود في الخلف. عموما، الهاتف Motorola One Vision متاح الآن بالفعل في البرازيل باللونين الأزرق والنحاسي. وبالنسبة للمهتمين في أوروبا، فسوف يكون بمقدورهم شراء الهاتف إبتداء من يوم غد الخميس.

وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فالهاتف Motorola One Vision سيكلف المستهلكين 335 دولار أمريكي، ولكن ينبغي أن نشير إلى أن المشترين الأوائل في أوروبا سيحصلون مجانًا على سماعات Motorola Verve Earbuds التي تكلف بشكل منفصل نحو 145 دولار أمريكي.