علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..فيس بوك يفرض قيودا على "اللايف" وثغرة خطيرة بمعالجات إنتل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..فيس بوك يفرض قيودا على "اللايف" وثغرة خطيرة بمعالجات إنتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت واحدا من محبى قطاع التكنولوجيا وتهتم بمعرفة أهم وأحدث الأخبار التى يتم تداولها والاهتمام بها من كافة صحف العالم على مدار اليوم، يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى معرفة أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا والفضاء، إذ يستعرض حصيلة ما حدث على مدار اليوم

قريبا.. تطوير تقنية تربط العقل بأجهزة الكمبيوتر عبر شريحة داخل الجمجمة

423161b91e.jpg

لتجنب تكرار مذبحة نيوزيلندا..فيس بوك تفرض مزيد من القيود على البث المباشر

3b40a65f6c.jpg

الرقم سيصدمك.. كم يخسر إيلون موسك كل ثانية؟

6f08303ed2.jpg

فيس بوك تعيد ميزة قديمة وراء تسريب بيانات 50 مليون مستخدم.. تعرف عليها

2019022507060161.jpg

الحكومة الأمريكية ترفع الرسوم الجمركية على الهواتف وأجهزة اللاب توب الصينية

db75fb3316.jpg

Advertisements
اكتشاف ثغرة خطيرة بمعالجات إنتل تؤثر على الأجهزة منذ 2011
3ddec28ea0.jpg

شبه الثعابين والطيور..كوريا الجنوبية تطور روبوتات عسكرية مستوحاة من الطبيعة

bc0f5792cd.jpg

40% من الأمريكيين يؤيدون خطة تفكيك فيس بوك

8b2ecdd509.jpg

الذكاء الاصطناعى أخطر من القنبلة النووية.. إيلون موسك يحذر من المستقبل

32a3fa06e6.jpg

موظفوها من الموساد.. من هى الشركة الإسرائيلية وراء ثغرة واتس آب؟
e31f7b6551.jpg

خبراء يحذرون: تحديث واتس آب ليس كافيا لحماية المستخدمين من التجسس

db0ac68814.jpg

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..فيس بوك يفرض قيودا على "اللايف" وثغرة خطيرة بمعالجات إنتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا