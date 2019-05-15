شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..فيس بوك يفرض قيودا على "اللايف" وثغرة خطيرة بمعالجات إنتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت واحدا من محبى قطاع التكنولوجيا وتهتم بمعرفة أهم وأحدث الأخبار التى يتم تداولها والاهتمام بها من كافة صحف العالم على مدار اليوم، يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى معرفة أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا والفضاء، إذ يستعرض حصيلة ما حدث على مدار اليوم قريبا.. تطوير تقنية تربط العقل بأجهزة الكمبيوتر عبر شريحة داخل الجمجمة لتجنب تكرار مذبحة نيوزيلندا..فيس بوك تفرض مزيد من القيود على البث المباشر الرقم سيصدمك.. كم يخسر إيلون موسك كل ثانية؟ فيس بوك تعيد ميزة قديمة وراء تسريب بيانات 50 مليون مستخدم.. تعرف عليها الحكومة الأمريكية ترفع الرسوم الجمركية على الهواتف وأجهزة اللاب توب الصينية Advertisements اكتشاف ثغرة خطيرة بمعالجات إنتل تؤثر على الأجهزة منذ 2011 شبه الثعابين والطيور..كوريا الجنوبية تطور روبوتات عسكرية مستوحاة من الطبيعة 40% من الأمريكيين يؤيدون خطة تفكيك فيس بوك الذكاء الاصطناعى أخطر من القنبلة النووية.. إيلون موسك يحذر من المستقبل موظفوها من الموساد.. من هى الشركة الإسرائيلية وراء ثغرة واتس آب؟ خبراء يحذرون: تحديث واتس آب ليس كافيا لحماية المستخدمين من التجسس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..فيس بوك يفرض قيودا على "اللايف" وثغرة خطيرة بمعالجات إنتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.