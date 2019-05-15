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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول امرأة ستمشى على سطح القمر بحلول عام 2024 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أول رائدة فضاء تسير على سطح القمر".. هذا الخبر سيملأ وسائل الإعلام في أقل من خمس سنوات من الآن، حيث كشفت وكالة ناسا أن مهمة القمر القادمة، والتي ترتبط حاليًا بموعد 2024، سيقودها رواد فضاء من الذكور والإناث لأول مرة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح جيم بريدنشتاين ، مدير ناسا، خلال حديثه في قمة "الإنسان إلى المريخ" في واشنطن، أن مجموع رواد الفضاء متنوع للغاية، على عكس العقود الماضية، وسيُظهر للجمهور أن مثل هذه الفرص متاحة للجميع في أمريكا.
الهبوط على القمر
فيما قال مدير ناسا إن رؤية أول امرأة تهبط على سطح القمر في المستقبل ستلهم جيلًا جديدًا من الفتيات الصغيرات، واختارت الوكالة اسم بعثة Artemis في إشارة إلى الاسم الذى يعود إلى إلهة القمر الأسطورية اليونانية وشقيقة أبولو التوأم.
وقال جيم بريدنشتاين، إن تاريخ هبوط القمر الأول كانت فرص النساء به قليلة أن تتمكن من السفر للقمر، ولكن الأمور بدأت تتغير الآن، مؤكدا "لدي ابنة تبلغ من العمر 11 عامًا وأريد لها أن تكون قادرة على رؤية نفسها بالطريقة نفسها التي يرى بها طاقم روادنا الحالى من السيدات".
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