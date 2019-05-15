شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تهدد موظفيها بالطرد حال مشاركة أسرار الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضغط المسئولون التنفيذيون فى جوجل على المعلومات التى يمكن مشاركتها بين الفرق الداخلية، وفى رسالة بريد الكترونى داخلية تم إرسالها إلى الموظفين الأسبوع الماضى، وحصل عليها موقع Business Insider، عزز كبير الموظفين القانونيين فى جوجل ، Kent Walker ، قيود الشركة الخاصة بمشاركة معلومات "التى تحتاج إلى المعرفة" مع الزملاء وأعاد تأكيد أن عواقب سوء التصنيف و سوء التعامل مع هذه المعلومات يمكن أن يؤدى إلى إنهاء عمل البعض.

وقال اثنان من الموظفين الحاليين الذين تحدثوا إلى Business Insider إن رسالة البريد الالكترونى أوضحت تحديثًا لسياسة جوجل، مما شدد سيطرة عملاق التكنولوجيا على المعلومات التى يتم نشرها داخليًا.

وقال كلاهما أيضًا إن بعض الزملاء يخشون الآن من أن تقوم الشركة بالانتقام التعسفى من موظفى جوجل لشيء بسيط مثل الوصول غير الصحيح إلى مستند أو احتمال الإبلاغ عن مشروع مشكوك فيه أخلاقياً.

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وكتب ووكر فى رسالة البريد الإلكترونى :"إنه انتهاك لسياساتنا المتمثلة فى الوصول إلى المعلومات السرية أو التى تحتاج إلى معرفتها أو نسخها أو مشاركتها بطريقة غير صحيحة، وقد يؤدى ذلك إلى إخضاعك لإجراءات تأديبية".

أخبر متحدث باسم جوجل Business Insider أن الهدف العام للسياسات لا يقصد به الحد من المحادثة بين الموظفين، وأن بعض المستندات وستظل قابلة للمشاركة فى الفرق.