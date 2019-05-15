ارتفاع غير مسبوق في الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. و3 نصائح عاجلة (بيان رسمي)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الخميس، يشهد طقسا مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهاراً معتدل ليلاً.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المتوسطة، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية الغربية".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

موجة حارة جديدة تضرب البلاد

وكانت الأرصاد، قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة حارة جديدة، تستمر حتى نهاية الإسبوع، حيث من المتوقع أن تفوق درجات الحرارة المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، كما تصل الموجة لذروتها، الخميس، لتسجل القاهرة أعلى معدل لها بـ40 درجة.

3 نصائح من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

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3- زيادة معدلات شرب الماء للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الخميس:

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة