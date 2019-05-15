متجر Google Play Store يقترح الآن على المستخدمين إزالة التطبيقات غير المستخدمة

فاطمة أيت طالب - دبي - لدينا جميعًا الكثير من التطبيقات على هواتفنا. ومع ذلك، مثل معظم الناس، هناك بعض التطبيقات التي نستخدمها على أساس يومي، في حين نستخدم التطبيقات الأخرى في حالات ضئيلة. هذا يعني أن هناك الكثير من التطبيقات التي تتواجد على هواتفنا وتستهلك مساحة ثمينة من الذاكرة الداخلية.

يبدو أن شركة جوجل تدرك المشكلة المتمثلة في أن بعض المستخدمين يديرون الذاكرة التخزينية لأجهزتهم، وقد تردد الآن أن هناك ميزة جديدة في متجر Google Play Store تقوم بإرسال إشعار لمستخدمي الأندرويد لتذكيرهم بأنه بإمكانهم إلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة للمساعدة في تحرير المزيد من المساحة التخزينية على هواتفهم الذكية.

سيؤدي النقر على هذا الإشعار إلى ظهور قائمة بالتطبيقات التي لم يتم فتحها منذ فترة، مما يشير إلى أنه ربما لم تعد بحاجة إلى تلك التطبيقات ويمكنك إزالتها بأمان. في الوقت الراهن، لا يزال من غير الواضح ما الذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور هذا الإشعار، ومقدار الوقت الذي لا ينبغي أن يتم فيه إستخدام التطبيق ليتم إعتباره غير ضروري.

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هذه ليست ميزة جديدة أو رائدة في حد ذاتها. إستمتع مستخدمو iOS بهذه الميزة التي توفر لهم خيار إلغاء التطبيقات غير المستخدمة تلقائيًا منذ فترة طويلة. لسنا متأكدين مما إذاكانت هذه الميزة متاحة للجميع أم لا، ولكن أبقي العين عليها إذا كانت من بين الميزات التي كنت تتطلع للحصول عليها.