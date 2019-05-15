شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف بدأت المواعدة على الإنترنت.. اعرف تاريخ أول خدمة "ديتينج" فى العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نسمع عن المواعدة على الانترنت والتى جربها بعضنا فيما لم يقم بها آخرون، ولكننا مع ذلك لا نعلم تاريخها وكيف بدأت؟

الواقع يعرض لنا حقائق عن هذا الأمر منها أن موقع " Matchmaker" هو أقدم خدمة مواعدة عبر الإنترنت، والذى بدأ من عام 1986 فتخيل أن المواعدة عبر الانترنت أو مواقع التعارف كما يسميها البعض بدأت منذ أكثر من مئة عام، ومع ذلك لم يجربها البعض إلى الآن ولا يعلمون عنها شيئا، فقد كانت أول خدمة بمثابة نظام يظهر كأنه لوحة إعلانات على نظام مودم الطلب الهاتفي.

وسيطرت أنظمة كهذه على المستخدمين بالثمانينات وحتى منتصف التسعينات، كما دعمت الاتصالات من خلال رموز منطقة الهاتف المحلية، مما سمح بقراءة الأخبار وتبادل الرسائل، وأصبح تبادل رسائل البريد الإلكتروني سريعًا وشائعًا وكان لدى الكثير منهم غرف دردشة.

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وبما أن موقع Matchmaker انتقل إلى الإنترنت كموقع دون مودم بطلب هاتفى من أجل الحصول على الاعلانات، في عام 1996 أى حوالي 10 سنوات بعد بدايته، فيمكن أن نقول أن انطلاقته الفعلية كان فى هذا الوقت وقد اطلق وقتها أيضا خدمة "match" فى عام 1994 عبر الانترنت.

وفي عام 2008 كان لدي matchmaker ما يقدر بنحو 7 ملايين مستخدم، ويتعين على الأعضاء ملء استبيان يتكون من أسئلة مقالية واختيارات متعددة، وتعمل الخدمة عن طريق تقسيم الأعضاء بناءً على الموقع والتركيبة السكانية، حيث تستخدم النسبة المئوية للاستجابات المتماثلة لتحديد التطابقات الأكثر ملائمة عن طريق ترتيبها.