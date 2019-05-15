تكنولوجيا: DJI تكشف رسمياً عن كاميرة الأكشن Osmo المميزة باثنان من الشاشات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت DJI رسمياً اليوم عن أول إصدار لها من كاميرات الأكشن التي تتميز باثنان من الشاشات Osmo، حيث تدخل بها في منافسة مع عملاق تصنيع كاميرات الأكشن GoPro.

تنطلق كاميرة Osmo من DJI بتصميم مقاوم للصدمات والغبار ومقاوم للماء أيضاً في الشاشات الأمامية والخلفية للكاميرة التي تدعم المستخدم في متابعة وعرض الإطارات أثناء التصوير.

وتضم كاميرة Osmo إلى جانب العدسات شاشة LCD تتميز بحجم 1.4 إنش، والتي تقدم عرض حي من الكاميرة، وهي فكرة مميزة تدعم المستخدم في تسجيل سلس للإطارات، كما يدعم التصميم صغير الحجم للكاميرة ميزة التثبيت في خوذة الرأس، أو الزجاج الأمامي، أو مقدمة الدراجة.

ويمكن ضبط إطارات الكاميرة من خلال الشاشة، أو توصيل الكاميرة بالهاتف الذكي وتشغيل التطبيق، كما تأتي كاميرة الأكشن Osmo بشاشة في الجهة الخلفية مميزة بحجم 2.25 إنش وبخاصية اللمس مع طبقة مقاومة للماء وبصمات الأصابع، كما تدعم الشاشة سطوع 750 nit، مع تصميم بإرتفاع أكثر ليقدم رؤية بكفاءة أكبر في سطوع الشمس.

وتأتي كاميرة Osmo بنمط للتصوير بالحركة البطيئة حتى 8 مرات بدقة 1080 بيكسل عند معدل 120 إطار في الثانية، وأيضاً نمط لتصوير بفاصل زمني، مع ميزة تخصيص وضبط exposure من خلال الإعدادات.

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كما تتميز كاميرة الأكشن Osmo ببطارية قابلة للإزالة تدعم المستخدم حتى 93 دقيقة من تسجيل فيديو بدقة 4K عند معدل 30 إطار لكل ثانية، أيضاً يمكن للبطارية أن تدعم المستخدم 135 دقيقة دون إستخدام EIS وعند دقة 1080 بيكسل ومعدل إطارات 30 إطار لكل ثانية.

كاميرة Osmo تضم اثنان من الميكروفونات التي تدعم تسجيل الصوتيات في الفيديو وأيضاً ميزة التحكم الصوتي، كما تضم الكاميرة مكبر صوتي مدمج، وتدعم الكاميرة تطبيق DJI Mimo على الهواتف الذكية، حيث يمكن الإقتران بالهاتف عبر WiFi أو البلوتوث.

ومن المقرر أن تقدم DJI كاميرة Osmo مع حافظة مقاومة للماء ومحول ميكرفون 3.5مم، كما تشمل معدات الكاميرة حامل لتثبيت الكاميرة، فلاتر، مع قاعدة شحن hub لدعم شحن ثلاثة بطاريات في أقل من 130 دقيقة، وتأتي DJI Osmo Action بسعر 349 دولار وهو مستوى تسعير أقل من كاميرة GoPro Hero 7 Black التي تتوفر بسعر 400 دولار.

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