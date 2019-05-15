تكنولوجيا: Adobe تطلق إصدار تجريبي من تطبيق Photoshop CC المخصص لأجهزة الآيباد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Adobe في إرسال دعوات للمبدعين من مشتركي Creative Cloud لتجربة الإصدار التجريبي من تطبيق Photoshop CC الذي يطلق لاحقاً هذا العام لأجهزة الآيباد.

تستهدف شركة Adobe خلال الفترة القادمة المستخدمين من المبدعين والمصممين على الشاشات الصغيرة أو أجهزة الآيباد، وفي إطار خطط شركة Adobe بدأت مؤخراً في إرسال رسائل إلكترونية لمشتركي برنامج Creative Cloud لدعوتهم لتجربة ومعاينة الإصدار التجريبي من تطبيق Photoshop CC الذي يتوفر لاحقاً لمستخدمي أجهزة الآيباد.

ومن المقرر أن يتم نقل المشتركين إلى صفحة جوجل لتسجيل البيانات الخاصة بالإسم والبريد الإلكرتوني ومن ثم تسجيل سبب إهتمام المشترك بتجربة هذا الإصدار من تطبيق Photoshop CC.

ولقد أعلنت Adobe عن تطبيق Photoshop CC لأجهزة الآيباد للمرة الأولى خلال فعاليات مؤتمر MAX 2018، حيث أكدت الشركة على أن هذا الإصدار من Photoshop CC يهدف لدعم مستخدمي أجهزة الآيباد بتجربة تحاكي تطبيق Photoshop على أجهزة الحاسب المحمول أو المكتبي، وذلك عن طريق جلب المميزات الإحترافية للتصميم التي أشتهر بها التطبيق الرئيسي في الإصدار الخاص بأجهزة الآيباد التي تتميز بخاصية اللمس في الشاشة.

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ومن المقرر أن يتيح التطبيق فتح ملفات PSD ومن ثم بدء تعديلها مباشرة على أجهزة الآيباد، وذلك من خلال مجموعة من الأدوات الإحترافية لتعديل الصور، حيث يضم التطبيق شريط الأدوات المميز لتطبيق Photoshop الرئيسي.

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