شركة Adobe لا تريد منك إستخدام الإصدارات القديمة من تطبيقات Adobe Creative Cloud

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت ترغب في شراء برنامج، فأنت تعتقد أنك ستكون قادرًا على إستخدامه متى شئت وللفترة التي تريدها، أليس كذلك؟ لسوء الحظ، في حالة Adobe، فيبدو أن الشركة ليست سعيدة حقًا بمستخدميها الذين يستخدمون الإصدارات القديمة من تطبيقات Adobe Creative Cloud، لدرجة أنها أرسلت تحذيرات لمشتركيها للتوقف عن إستخدامها.

في بيان أدلت به لموقع Apple Insider، صرحت شركة Adobe بالقول : ” لقد أوقفت Adobe مؤخرًا بعض الإصدارات القديمة من تطبيقات Creative Cloud. تم إخطار العملاء الذين يستخدمون هذه الإصدارات أنهم لم يعودوا مرخصين لاستخدامها وتم توفير إرشادات حول كيفية الترقية إلى أحدث الإصدارات المصرح بها “. وأضافت : ” لسوء الحظ، العملاء الذين يواصلون إستخدام أو نشر الإصدارات القديمة غير المصرح بها من تطبيقات Adobe Creative Cloud قد يواجهون مزاعم بإنتهاك الحقوق من جانب أطراف ثالثة “.

وفي حالة إذا لم تسمع عن Adobe Creative Cloud من قبل، فهي عبارة عن خدمة إشتراك تتيح للمستخدمين مقابل إشتراك شهري الوصول إلى مختلف تطبيقات وخدمات Adobe. الفكرة من وراء هذه الخدمة هي أن المستخدمين سيحصلون دائمًا على إمكانية الوصول إلى أحدث الإصدارات من تطبيقات Adobe التي يستخدمونها، بدلاً من شراء إصدار واحد والإضطرار لشراء الإصدار الجديد لاحقًا.

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ومع ذلك، فهناك أوقات لا يعني فيها وجود الأحدث أنك حصلت على الأفضل، ولهذا السبب قد يكون من المفهوم لماذا يختار بعض المستخدمين إستخدام الإصدارات القديمة من البرامج. هناك إحتمال كبير أن يكون هذا التغيير قد أثر على عدد صغير من المشتركين في خدمة Adobe Creative Cloud، ولكن هذا شيء قد ترغب في ملاحظته في حال كنت تخطط لإستخدام الإصدارات الأقدم من بعض تطبيقات Adobe Creative Cloud من شركة Adobe.