لهذا السبب قررت شركة جوجل عدم التخلص من منفذ السماعات في هواتف Google Pixel 3a

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل مؤخرًا عن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL. هذه هي الهواتف المتوسطة الأولى من شركة جوجل، ولكن إذا كان هناك إختلاف واضح بين هذه الهواتف وهواتف Google Pixel الراقية، فهو قدومها مع منفذ السماعات 3.5mm.

نظرًا لأن المزيد من الشركات المصنعة بدأت في التخلص من منفذ السماعات 3.5mm، فمن الجيد جدًا والمثير للإهتمام أن نرى شركة جوجل لم ترضخ لإتجاهات السوق. وفيما يتعلق بالسبب الذي جعل الشركة تختار تضمين هذا المنفذ في هواتف Google Pixel 3a الجديدة، فقد تم الكشف عنه خلال مقابلة مع مديرة المنتجات في شركة جوجل، السيدة Soniya Jobanputra.

ووفقا للسيدة Soniya Jobanputra، فقد أوضحت أنه بالنظر إلى المال الذي ينفقه العملاء على هواتفهم الذكية، فإنهم يطالبون بالمرونة فيما يتعلق بكيفية الإستخدام، وهذا ما يتضح جليًا في حالة إختيار إستخدام السماعات اللاسلكية أو السماعات السلكية “. هذا أمر منطقي، على الرغم من أن منتدى XDA Developers أشار إلى أنه كان بإمكان شركة جوجل تضمين محول ” USB Type-C to 3.5mm ” بسهولة في علبة الهاتف إذا أرادت ذلك بالفعل.

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على أي حال، نحن نفترض بأن دفع 399$ مقابل هاتف يضم مواصفات لائقة ويتيح لك إستخدام سماعات الرأس السلكية المفضلة لديك ليس بالأمر السيء للغاية. تعمل شركة جوجل حاليًا على الترويج بقوة للهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL كبدائل رائعة جدًا لمعظم الهواتف الذكية المتوسطة المتاحة في السوق اليوم.