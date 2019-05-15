خدمة الدفع عبر الأجهزة المحمولة Samsung Pay تكسر حاجز 14 مليون مستخدم على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ العام 2015، أتيحت لمستخدمي سامسونج الفرصة لإستخدام هواتفهم الذكية للدفع في متاجر التجزئة من خلال خدمة Samsung Pay. توسعت هذه الخدمة منذ ذلك الحين لدعم الساعات الذكية من سامسونج وشقت طريقها كذلك إلى أكثر 25 دولة مما جعلها تستقطب الآن 14 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، يبدو أن خدمة الدفع عبر الأجهزة المحمولة Samsung Pay هي خدمة الدفع الأكثر شعبية في كوريا الجنوبية، فهي تمثل حوالي 80 في المئة من إجمالي عمليات الدفع البسيطة في وضع الأوفلاين. وفي شهر أبريل الماضي، تعاملت خدمة Samsung Pay مع ما يعادل 33.7 مليون دولار أمريكي من المدفوعات مع العلم بأن 25 في المئة من هذه المدفوعات تمت عبر الإنترنت وفقا لـ Financial Supervisory Service.

بصرف النظر عن المدفوعات، فإن خدمة Samsung Pay تدعم أيضًا الإيداع والسحب من أجهزة الصراف الآلي والدفع من أجل بطاقات الدفع المسبق وبطاقات وسائل النقل العامة.

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للمضي قدمًا، تخطط شركة سامسونج لتنمية ميزات الخدمة من خلال الشراكة مع Woori Bank وتقديم ميزة إضافية جديدة لصرف العملات متوافقة مع أكثر من 15 عملة مستخدمة بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.