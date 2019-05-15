نظام Android Q التجريبي لم يعد متوفرًا للهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixe 3a XL

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل عن النسخة التجريبية من نظام Android Q في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019 خلال الأسبوع الماضي، وقد أكدت لنا الشركة أن هذه النسخة التجريبية من نظام Android Q متاحة لـ 21 هاتف ذكي من 13 شركة مُصنعة مختلفة. لم تتضمن القائمة الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL اللذان أعلنت عنهما شركة جوجل مؤخرًا، ولكنها أكدت لاحقًا أنهما سيحصلان على تحديث Android Q التجريبي. ومع ذلك، فقد تم الآن تحديث القائمة وإزالة Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL.

تشير الصفحة الرسمية للتسجيل من أجل الحصول على نظام Android Q التجريبي أنه يجري دعم ستة هواتف Google Pixel فقط. للآسف، هذه القائمة لا تتضمن سوى هواتف Google Pixel القديمة، ولكن الموقع يذكر أن Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL سيكونا مؤهلين في شهر يونيو المقبل.

لا يزال من غير الواضح لماذا تم إزالة الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL من قائمة الهواتف الذكية المؤهلة للحصول الآن على نظام Android Q التجريبي. ونظرًا إلى أنهما هاتفين جديدين، فيتوقع المرء أنه سيتم منحهما بالتأكيد حق الحصول على Android Q التجريبي، ولكن من الوضح أن هذا ليس هو الحال.

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أصبح المستخدمون الذين تمكنوا من الحصول على نظام Android Q التجريبي على هواتف Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL الخاصة بهم يشكون الآن من مشاكل عند محاولة الرجوع إلى نظام Android 9 Pie المستقر بعد إلغاء التسجيل في البرنامج. نأمل أن تقوم شركة جوجل بمعالجة هذه المشكلة عاجلاً وليس آجلاً.