فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل عن النسخة التجريبية من نظام Android Q في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019 خلال الأسبوع الماضي، وقد أكدت لنا الشركة أن هذه النسخة التجريبية من نظام Android Q متاحة لـ 21 هاتف ذكي من 13 شركة مُصنعة مختلفة. لم تتضمن القائمة الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL اللذان أعلنت عنهما شركة جوجل مؤخرًا، ولكنها أكدت لاحقًا أنهما سيحصلان على تحديث Android Q التجريبي. ومع ذلك، فقد تم الآن تحديث القائمة وإزالة Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL.
تشير الصفحة الرسمية للتسجيل من أجل الحصول على نظام Android Q التجريبي أنه يجري دعم ستة هواتف Google Pixel فقط. للآسف، هذه القائمة لا تتضمن سوى هواتف Google Pixel القديمة، ولكن الموقع يذكر أن Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL سيكونا مؤهلين في شهر يونيو المقبل.
لا يزال من غير الواضح لماذا تم إزالة الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL من قائمة الهواتف الذكية المؤهلة للحصول الآن على نظام Android Q التجريبي. ونظرًا إلى أنهما هاتفين جديدين، فيتوقع المرء أنه سيتم منحهما بالتأكيد حق الحصول على Android Q التجريبي، ولكن من الوضح أن هذا ليس هو الحال.
أصبح المستخدمون الذين تمكنوا من الحصول على نظام Android Q التجريبي على هواتف Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL الخاصة بهم يشكون الآن من مشاكل عند محاولة الرجوع إلى نظام Android 9 Pie المستقر بعد إلغاء التسجيل في البرنامج. نأمل أن تقوم شركة جوجل بمعالجة هذه المشكلة عاجلاً وليس آجلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر نظام Android Q التجريبي لم يعد متوفرًا للهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixe 3a XL لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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