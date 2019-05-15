شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدفع 500 دولار لمستخدمى هواتف OG Pixel و Pixel XL.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت مجموعة من مالكى هواتف OG Pixel و Pixel XL دعوى قضائية ضد جوجل عام 2018 متهمة الشركة ببيع الأجهزة مدعومة بميكروفونات معيبة، وأخيرا وافقت الشركة على تسوية الشكوى الجماعية، مع دفع ما يصل إلى 500 دولار لهؤلاء العملاء.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، اشتكى أوائل من اشتروا هواتف ذكية تحمل علامة جوجل عن توقف واحد أو أكثر من الثلاثة ميكروفونات الخاصة بأجهزتهم عن العمل بعد فترة وجيزة من إطلاق الأجهزة.

واعترفت الشركة فى أوائل عام 2017 أن المستخدمين كانوا يواجهون مشاكل بسبب عيب فنى، بالإضافة إلى ذلك، زعمت الدعوى أن بعض الهواتف البديلة التى أرسلتها جوجل كانت مليئة بالعيوب أيضًا، لذا سيحصل العملاء غير المحظوظين الذين عانوا من المشكلة أكثر من مرة على مبلغ 500 دولار.

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بينما سيحصل العملاء الذين عانو من المشكلو مرة واحدة على 350 دولارًا ، بينما يمكن لأولئك الذين ما زالوا يريدون أن يكونوا جزءًا من الدعوى رغم أنهم لم يواجهوا المشكلة بأنفسهم الحصول على 20 دولارًا.

وخصصت Google مبلغ 7.25 مليون دولار لصندوق التسوية - إذا لم يكن هذا كافيًا، فسيتم توزيع الأموال على أساس تناسبى.

وهناك بعض الشروط الواجب توفرها ليتمكن المستخدم من الحصول على التعويض، فيجب أن تكون هواتفهم قد تم تصنيعها قبل الرابع من يناير 2017 ، كما يجب عليهم الانضمام إلى التسوية بحلول 9 يوليو 2019، بالإضافة إلى ضرورة أن يكونوا قادرين على تقديم إثبات الشراء أو يجب أن يتم الاتصال بهم مباشرة من قبل إدارة التسوية بخصوص الدعوى.