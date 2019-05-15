شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتشتغل إزاى.. هكذا تعمل تقنية البلوتوث فى الأجهزة المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اتصال البلوتوث، واحدة من أشهر التقنيات التى كنا نعتمد عليها فى الماضى لنقل وتبادل المحتويات المختلفة عبر الهواتف المحمولة، ورغم ظهور العديد من التقنيات الحديثة الأخرى مثل الواى فاى وغيرها والتى توفر مميزات أفضل، إلا أن البلوتوث ظل صامدا، إذ يجرى الاعتماد عليه فى الوقت الحالى لربط الملحقات المختلفة مع الهواتف الذكية، لكن هل تساءلت من قبل عن الكيفية التى يعمل بها البلوتوث.

يعتمد البلوتوث على مبدأ إرسال الموجات اللاسلكية قصيرة المدى، للسماح بإجراء محادثات هاتفية أو تبادل الصور والرسائل، فيما تعتبر موجات البلوتوث عكس موجات الأجهزة الخلوية المرتبطة بموجات أبراج الأجهزة الخلوية لنقلها لمسافات طويلة، إذ أن موجات البلوتوث أضعف بألف مرة، ولا تنقل المعلومات سوى لمسافات قصيرة بين جهازين أو 8 أجهزة كحد أقصى، كذلك فعادة لا تتجاوز هذه المسافة أكثر من 10 أمتار.

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وتبث شبكة البلوتوث البيانات عبر موجات الراديو منخفضة الطاقة، إذ يتم التواصل عبر تردد 2.45 جيجا هرتز، حيث تم تخصيص هذه الحزمة الترددية بالاتفاق الدولى لاستخدامات الأجهزة الصناعية والعلمية والطبية، حيث يعتمد عدد من الأجهزة التى نستخدمها على هذه الحزمة الترددية الراديوية نفسها.