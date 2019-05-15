شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. يعنى ايه محاكاة حيوية وازاى التقنية بتقلد الطبيعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المحاكاة الحيوية " Biomimetics" هي عملية يتم فيها أخذ الأفكار من الطبيعة واستخدامها فى التصميم الهندسى، وتستخدم محاكاة الطبيعة والتكيف مع الحياة البرية فى البيئات والظروف المختلفة لإنشاء حلول للمشاكل الإنسانية.





محاكاة الطبيعة

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية على موقعها الرسمى، إنه مجال متعدد التخصصات يتم فيه تطبيق مبادئ الهندسة والكيمياء وعلوم الأحياء على توليف المواد أو الأنظمة أو الآلات الاصطناعية التى لها وظائف تحاكى العمليات البيولوجية.



محاكاة الطبيعة

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وتعد المواد الحيوية هى أى مواد طبيعية أو تركيبية تتفاعل مع أى جزء من النظام البيولوجى، ويمكن استخدام تصاميم المحاكاة الحيوية فى الطب التجديدى وهندسة الأنسجة وتوصيل الأدوية.



محاكاة الطبيعة

ومن بين أبرز الأجهزة التى تستخدم أسلوب المحاكاة الحيوية هى الروبوتات التى تستخدم خاصة فى الإنتاج حيث تحاكى نبات أو حيوان فى الطبيعة من خلال نقل العملية البيولوجية التى يقوم بها آليا.