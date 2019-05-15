علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: صور.. يعنى ايه محاكاة حيوية وازاى التقنية بتقلد الطبيعة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المحاكاة الحيوية " Biomimetics" هي عملية يتم فيها أخذ الأفكار من الطبيعة واستخدامها فى التصميم الهندسى، وتستخدم محاكاة الطبيعة والتكيف مع الحياة البرية فى البيئات والظروف المختلفة لإنشاء حلول للمشاكل الإنسانية.


محاكاة الطبيعة 1
محاكاة الطبيعة 

 

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية على موقعها الرسمى، إنه مجال متعدد التخصصات يتم فيه تطبيق مبادئ الهندسة والكيمياء وعلوم الأحياء على توليف المواد أو الأنظمة أو الآلات الاصطناعية التى لها وظائف تحاكى العمليات البيولوجية.

 

محاكاة الطبيعة 2
محاكاة الطبيعة 

 

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وتعد المواد الحيوية هى أى مواد طبيعية أو تركيبية تتفاعل مع أى جزء من النظام البيولوجى، ويمكن استخدام تصاميم المحاكاة الحيوية فى الطب التجديدى وهندسة الأنسجة وتوصيل الأدوية.

 

محاكاة الطبيعة 3
محاكاة الطبيعة 

 

ومن بين أبرز الأجهزة التى تستخدم أسلوب المحاكاة الحيوية هى الروبوتات التى تستخدم خاصة فى الإنتاج حيث تحاكى نبات أو حيوان فى الطبيعة من خلال نقل العملية البيولوجية التى يقوم بها آليا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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