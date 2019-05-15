البلاكبيري تعمل ربما على هاتف ذكي جديد يحمل الإسم الرمزي ” Monet “

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن معظم المستهلكين يركزون على الهواتف الذكية القادمة من العلامات التجارية الأكثر رسوخًا في السوق اليوم، فلا ننسى أن البلاكبيري لا تزال في السباق. في الواقع، يبدو أنه يجري العمل على هاتف بلاكبيري جديد يحمل اللقب ” Monet “.

لا نعرف الكثير عن هذا الهاتف في الوقت الراهن بإستثناء أنه يحمل الإسم الرمزي Blackberry BBJ100، وأنه مرشح ليأتي في نسختين، واحدة تضم منفذ واحد للشريحة SIM، في حين تضم النسخة الأخرى منفذين للشريحة SIM. وبخلاف ذلك، لا يمكننا التأكد من أنه هاتف رائد، أو هاتف يضم لوحة مفاتيح فعلية، أو ما إذا كان سيضم شاشة كاملة حساسة للمس.

آخر مرة رأينا فيها هاتفًا ذكيًا يحمل العلامة التجارية Blackberry كان في العام 2018 عندما تم إطلاق الهاتفين Blackberry Evolve و Blackberry Evolve X. هذا يعني أنه حان الوقت بالنسبة للشركة لإطلاق هاتف جديد، ومن المحتمل أن يكون هاتفًا رائدًا. ومن المرجح أيضًا أن يواصل العمل بنظام الأندرويد، ولكن هذه مجرد تكهنات من جانبنا.

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من المأمول أن يعني رصد ملفات التهيئة الخاصة بهذا الهاتف أنه أصبح على مشارف الوصول إلى السوق، لذلك سنواصل ترقب الوضع للحصول على المزيد من المعلومات حول مواصفات هذا الهاتف وموعد إصداره.