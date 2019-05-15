الإعلان رسميًا عن حاسوب الألعاب المحمول HP Omen X 2S، ويضم شاشة ثانية

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تبحث عن شراء حاسوب محمول قوي مصمم في الأساس للاعبين؟ حسنًا، إذا كنت كذلك، فقد ترغب في إلقاء نظرة على الحاسوب المحمول HP OMEN X 2S الأحدث من شركة HP. إنه مختلف تمامًا عن الحواسيب المحمولة التقليدية لأنه يضم شاشة ثانية أعلى لوحة المفاتيح. هذا يعني أنه يمكنك تشغيل الألعاب ومشاهدة Twitch في نفس الوقت.

الحاسوب HP Omen X 2S الجديد يضم كذلك شاشة بحجم 15 إنش وبدقة FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، ولكن يمكنك إختيار الحصول على شاشة تمتاز بدقة 4K HDR وبمعدل تحديث يبلغ 240Hz. وبغض النظر عن الشاشة الرئيسية، فهذا الحاسوب المحمول يضم كذلك شاشة ثانية بحجم 6 إنش وبدقة FullHD فوق لوحة المفاتيح. من أجل توفير المساحة لهذه الشاشة، تم نقل لوحة التتبع إلى الركن الأيمن حيث تجد عادة لوحة الأرقام على الحواسيب المحمولة التي تمتاز بحجم 15 إنش.

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يمكن إستخدام هذه الشاشة الثانية لعرض محتوى لا يتناسب مع الشاشة الرئيسية أو مجرد لوحة أرقام إفتراضية. يمكن أن تعكس الشاشة أيضًا أجزاء معينة من الشاشة الرئيسية مثل الخريطة الصغيرة في ألعاب القتال. حتى أنه يمكن إستخدامها كشاشة رئيسية على الرغم من أنك ستكبح تجربة الإستخدام لأنها صغيرة مقارنة بالشاشة الأساسية للحاسوب التي يبلغ حجمها 15 إنش.

الحاسوب HP Omen X 2S المُعد مسبقًا يكلف 2700 دولار أمريكي وسيضم المعالج Intel Core i7-9750H، وذاكرة عشوائية بحجم 16GB، وذاكرة داخلية من نوع SSD بحجم 1 تيرابايت، فضلا عن بطاقة رسوميات من نوع Nvidia 1080. وتجدر الإشارة إلى أن هناك نسخة أخرى تكلف 2100 دولار أمريكي، وتضم المعالج Intel Core i7-9750H، وذاكرة عشوائية بحجم 16GB، وذاكرة من نوع SSD بحجم 256GB، فضلا عن بطاقة رسوميات من نوع Nvidia 2070. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة HP ستبدأ بشحن هذا الحاسوب المحمول الموجه للاعبين في أواخر شهر مايو الجاري.