الإعلان رسميًا عن إسوارة اللياقة البدنية Samsung Galaxy Fit e، وهي متاحة للطلب المسبق مقابل 40€

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إزاحة الستار رسميًا عن إسوارة اللياقة البدنية Samsung Galaxy Fit e بهدوء، وهذه الإسوارة الذكية الجديدة تكلف 40 يورو، وهذا ما يعني أقل من نصف سعر إسوارة Samsung Galaxy Fit البالغ 100 يورو. وبإختصار، تضم هذه الإسوارة مستشعر ضربات القلب، وتقاوم المياه في عمق يصل إلى 50 متر، كما أنها توفر 6 إلى 7 أيام من الإستخدام قبل أن تحتاج إلى إعادة الشحن في ظل الإستخدام المكثف وما يصل إلى 13 يومًا في ظل الإستخدام العادي.

تحتوي إسوارة Samsung Galaxy Fit e الجديدة كذلك على شاشة OLED أحادية اللون بحجم 0.74 إنش، وهي تعرض الوقت وعدد الخطوات بشكل إفتراضي، ولكن يمكنها أيضًا عرض الإشعارات وأحداث التقويم من هاتفك. وبالإضافة إلى ذلك، فهذه الإسوارة الذكية الجديدة تستطيع أيضًا إكتشاف الأنشطة التي تقوم بها تلقائيًا، بما في ذلك المشي والركض والتدريب الديناميكي، وهي تقوم بمزامنة البيانات مع Samsung Health على هاتفك. هناك أيضا ميزة لتتبع النوم. وعلى الرغم من أنها مقاومة للمياه، فلا توجد ميزات متعلقة بالسباحة.

إسوارة اللياقة البدنية الجديدة Samsung Galaxy Fit e متوفرة الآن للشراء في العديد من المتاجر الأوروبية، بما في ذلك الموقع الرسمي لشركة سامسونج في تلك البلدان. ويمكنك الحصول على هذه الإسوارة بألوان مختلفة تشمل الأسود والأبيض والأصفر.

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للمقارنة السريعة، فإن إسوارة Samsung Galaxy Fit الحالية ذو السعر الأعلى تضم شاشة OLED ملونة بحجم 0.95 إنش مع ضعف الدقة تقريبًا. عمر البطارية مشابه، ولكن إسوارة Samsung Galaxy Fit e الجديدة تعتبر أصغر حجمًا وأخف وزنًا كذلك.