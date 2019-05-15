Redmi تؤكد رسميًا أن هاتفها الرائد القادم سيحمل إسم Redmi K20، وسيكون بمثابة قاتل لكبار السوق

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد حصلنا على بعض الأسماء المشكوك فيها للهاتف الرائد القادم من العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi. بالأمس، طلب المدير العام للعلامة التجارية الصينية، السيد Lu Weibing من المستخدمين المساعدة في الحصول على تسمية للهاتف الرائد الجديد، واليوم أعلن رسميًا أن الهاتف الرائد القادم للشركة سيحمل إسم Redmi K20.

ووفقا للسيد Lu Weibing، فقد صرح بالقول : ” تعتبر سلسلة Redmi K Series هي الأداء الرائد لـ Redmi و K هي القاتل أولاً “. لذلك، نحن نعرف من أين جاء الحرف K ولكن لا شك أنك تسأل ما هو سبب وضع الرقم 20 في التسمية؟ حسنًا، يبدو أنه لا يوجد سبب محدد وراء إختيار هذا الرقم بإستثناء التنافس مع شركة Huawei، حيث قال السيد Lu Weibing أن شركته لديها الكثير لتتعلمه من نهج Huawei في التسويق.

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ووفقًا للمصدر، فسوف يضم الهاتف Redmi K20 شاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD تضم مستشعر بصمات الأصابع، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل و16 ميغابكسل للكاميرتين الثانية والثالثة. وبصرف النظر عن ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف Redmi K20 سيضم بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بقوة 27 واط.