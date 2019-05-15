شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى أخطر من القنبلة النووية.. إيلون موسك يحذر من المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد إيلون موسك من أبرز عمالقة التكنولوجيا فهو الرئيس التنفيذى لشركة "spacex" وتسلا، وذلك بجانب مشروعاته التكنولوجية الأخرى ولعل من بينها مشروع مرتبط بكيفية ربط العقل البشري بكمبيوتر، ولكنه مع ذلك حذر كثيرا من الذكاء الاصطناعى، حيث إنه يرى أنها تقنية يمكن أن تكون خطرا على وجود الإنسان وأنه يجب أن يتصدى لها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية نرصد الجدول الزمني لتعليقات إيلون موسك على تقنية الذكاء الاصطناعى ومما حذر تحديدا البشر.

تحذيرات موسك خلال خمس سنوات

أغسطس 2014: نحن بحاجة إلى أن نكون حذرين للغاية مع الذكاء الاصطناعى، فيحتمل أن يكون أكثر خطورة من الأسلحة النووية.

أكتوبر 2014: اعتقد أننا يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن الذكاء الاصطناعي، فإذا كان لي أن أخمن مثلا ما هو أكبر تهديد وجودي لدينا، فمن المحتمل أن يكون ذلك، نحن بحاجة إلى أن نكون حذرين للغاية مع الذكاء الاصطناعي.

أكتوبر 2014: بالذكاء الاصطناعي ندعو الشيطان.

يونيو 2016: الموقف الحميد غير الخطر مع الذكاء الاصطناعي الفائق الذكاء هو أننا سنكون أقل بكثير في الذكاء، وبالتالى سيتم التعامل معنا مثل حيوان أليف أو قط منزل للتقنية.

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يوليو 2017: اعتقد أن الذكاء الاصطناعي أمر ملىء بالمخاطر على مستوى الحضارة، وليس فقط على مستوى المخاطر الفردية، ولهذا السبب يتطلب كثيرًا من أبحاث السلامة.

يوليو 2017: ما زلت أدق جرس الإنذار، لكن إلى أن يرى الناس الروبوتات تسير في الشارع تقتل الناس، فإنهم لا يعرفون كيف يتصرفون لأنه سيكتشفون مدى التهديد.

أغسطس 2017: إذا لم تكن مهتمًا بسلامة الذكاء الاصطناعي، فيجب أن تكون كذلك.

نوفمبر 2017: ربما تكون هناك فرصة للنجاح تتراوح ما بين 5 إلى 10% في جعل الذكاء الاصطناعي آمنًا.

مارس 2018: الذكاء الاصطناعي أكثر خطورة من الأسلحة النووية، فلماذا لا يوجد لدينا رقابة تنظيمية؟

أبريل 2018: الذكاء الاصطناعى هو موضوع مهم للغاية، وسيؤثر ذلك على حياتنا بطرق لا يمكننا حتى تخيلها الآن.

أبريل 2018: يمكننا خلق ديكتاتور خالد لن نهرب منه أبدًا بتطوير تقنية الذكاء الاصطناعى.