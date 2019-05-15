دونالد ترامب قد يحظر هواوي من الشبكات الأمريكية

قد يوقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب Donald Trump، على أمر تنفيذي هذا الأسبوع يمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات التي تصنعها الشركات التي تشكل خطرًا على الأمن القومي، مما يمهد الطريق لفرض حظر على التعامل مع شركة هواوي الصينية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت المصادر: إن الأمر التنفيذي، الذي لن يذكر بلدانًا أو شركات محددة، قيد الدراسة منذ أكثر من عام، لكنه تأخر مرارًا وتكرارًا، مضيفين أن توقيع هذا الأمر التنفيذي قد يتأخر مرة أخرى وسط مخاوف بشأن ما يمكن أن يعنيه بالنسبة لصفقة تجارية مستقبلية مع الصين.

ويستند الأمر التنفيذي على قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية IEEPA، وهو قانون فيدرالي يمنح الرئيس الأمريكي سلطة تنظيم التجارة بعد إعلان حاله طوارئ وطنيه ردًا علي أي تهديد غير عادي للولايات المتحدة.

كما يمنح القانون الرئيس الأمريكي سلطة تفويض وزير التجارة الأمريكي بمراجعة أي صفقات تتعلق بشركات ينظر إليها على أنها تُشكل خطرًا، وذكرت رويترز أن الأمر التنفيذي سيوجه وزارة التجارة، بالتعاون مع الوكالات الحكومية الأخرى، لوضع خطة للتطبيق.

ويأتي هذا الأمر التنفيذي، في حال تم توقيعه، في وقت حساس بالنسبة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة في ظل تزايد حدة الحرب التجارية والتعريفات الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وتعتقد الولايات المتحدة أن المعدات المنتجة من قِبل شركة هواوي الصينية، أكبر مورد لمعدات الاتصالات في العالم وثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، يمكن أن تستخدمها الدولة الصينية للتجسس، لكن هواوي نفت هذه الادعاءات بشكل متكرر.

وتحث الولايات المتحدة الدول الأخرى على عدم استخدام معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس 5G، موضحة أن هذه المعدات غير جديرة بالثقة.

ووقّع دونالد ترامب في شهر أغسطس مشروع قانون يمنع الحكومة الأمريكية نفسها من استخدام معدات هواوي ومزود صيني آخر، هو شركة زد تي إي ZTE، لكن الأمر التنفيذي الجديد من شأنه أن يوسع هذا الحظر ليشمل جميع الشركات الأمريكية.

وفي حين أن العديد من شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى قد قطعت علاقاتها مع هواوي، فإن التقديرات تشير إلى أن حوالي خُمس شركات الاتصالات الريفية الصغيرة في الولايات المتحدة تستخدم إما معدات من صنع هواوي أو الشركة الصينية الأخرى، ZTE.

وقدر الاتحاد الذي يمثل شركات الاتصالات التي تضم أقل من 100 ألف مشترك أن 25 في المئة من أعضائه لديهم معدات هواوي أو ZTE في شبكاتهم.