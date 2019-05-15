انت الان تتابع تفاصيل خبر "لينوفو" تكشف عن أول كمبيوتر بشاشة قابلة للطي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 02:55 مساءً - كشفت شركة "لينوفو" الصينية في مؤتمر "تسارع" للتكنولوجيا، المقام في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن نموذج أولي لما تسميه "أول جهاز كمبيوتر قابل للطي في العالم".

ووفقاً لموقع "فيوجرزم"، اليوم الأربعاء، فقد قالت الشركة الصينية في بيان صحفي: "هذا ليس هاتفًا أو جهازًا لوحيًا، هذا جهاز كمبيوتر محمول كامل مع شاشة قابلة للطي".

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وتقول الشركة إنها تخطط للبدء في بيع الكمبيوتر المحمول القابل للطي في عام 2020، وأن الشاشات القابلة للطي ستكون عنصرًا أساسيًا في التكنولوجيا المستقبلية.

ووفق ما أعلنت عنه الشركة بأن الحاسوب الجديد سيكون من عائلة " ThinkPad X1"، وأن يعمل بمعالج "إنتل" وأن حجم الشاشة هو 13,3 بوصة، وأن الشاشة أنتجتها الشركة بالتعاون مع شركة "إل جي" الكورية الجنوبية، وستكون لوحة المفاتيح في حالة طيّه في النصف السفلي من الشاشة السفلية.