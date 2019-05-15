شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شبه الثعابين والطيور..كوريا الجنوبية تطور روبوتات عسكرية مستوحاة من الطبيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور كوريا الجنوبية روبوتات تحاكي الحياة البرية، والتي تم تكييفها لملائمة جميع البيئات على الأرض لخوض الحرب العسكرية، وستشكل التكنولوجيا المستوحاة من الطبيعة، والمعروفة باسم "المحاكاة الحيوية"، جزءًا من أنظمة الأسلحة المستقبلية للبلاد وتساعد جنودها في المعارك.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تهدف تصاميم الروبوت المستوحاة من الطيور والثعابين والأنواع البحرية إلى تغطية كل من المراقبة والقتال عبر البحر والأرض والسماء.



روبوت جديد

وقال أحد موظفي وكالة الدفاع إنها محاولة للحاق بالدول المجاورة مثل الصين وروسيا اللتين حققتا تقدماً هائلاً في تطبيق التكنولوجيا.

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وتقول إدارة برنامج اقتناء الدفاع في كوريا الجنوبية (DAPA) إنها ستطبق المحاكاة الحيوية بنشاط على أنظمة الأسلحة المستقبلية للجيش، وتتمثل الخطة في تطوير عدة أنواع من الروبوتات التى تسير ذاتيا وتقلد الطيور والثعابين والأنواع البحرية وحتى الحشرات للوصول إلى المناطق الأصعب الوصول إليها.



روبوت جديد

و ستتراوح مهمتها بين عمليات البحث والإنقاذ إلى الاستطلاع، ومن المتوقع أن يتم نشرها للاستخدام العسكرى فى وقت مبكر من عام 2024، وهذا الأمر مفيد بشكل خاص لمحاولات اختراق البيئات الطبيعية التى تشكل تحديًا للبشر.