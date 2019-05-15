شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الأمريكية ترفع الرسوم الجمركية على الهواتف وأجهزة اللاب توب الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مكتب الممثل التجاري الأمريكي USTR أن قائمة المنتجات الخاضعة للتعريفة الأمريكية الجديدة التى شهدت إرتفاع بقيمة 25%، والتى تؤثر على حوالي 300 مليار دولار قيمة البضائع الصينية التي يتم تصديرها للولايات المتحدة ، ستشمل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ولكن لن تشمل المستحضرات الصيدلانية والمواد الأرضية النادرة.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، فسيتمعقد جلسة استماع عامة في 17 يونيو لمناقشة زيادة الرسوم الجمركية على 3805 منتج يصنع في الصين ويتم استيراده للولايات المتحدة، وبعدها خلال 7 أيام يمكن تقديم التعليقات قبل أن يتم تطبيق الرسوم الجديدة في نهاية يونيو المقبل.

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ووفقا لهذه الرسوم الجمركية الجديدة، فإن شركة آبل الأمريكية ستكون واحدة من أكبر المتضررين، إذ تصنع أجهزتها في الصين، إضافة إلى عدد كبير من الشركات الناشئة التي تعتمد على الصين في توريد مكونات منتجاتها.