شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تعيد ميزة قديمة وراء تسريب بيانات 50 مليون مستخدم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت شبكة التواصل الإجتماعى فيس بوك ميزة "عرض كـ" أو View As من جديد، والتى تتيح للمستخدمين استعراض ملفهم الشخصى كما يظهر للعامة أو لصديق معين، وهى الميزة التى تسببت سبتمبر الماضي فى تعرض 50 مليون حساب للسرقة، وإجبار 90 مليون مستخدم لتسجيل خروج فى محاولة للنجاة.

وقد قامت فيس بوك عقب هذه الأزمة بإزالة الميزة، حيث اكتشفت الشركة ثغرة أمنية أتاحت للقراصنة سرقة صلاحيات الوصول إلى 50 مليون حساب من خلال استغلال هذه الميزة.

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وبحسب تغريدة لشركة فيس بوك عبر حسابها الرسمى على تويتر، فقد أعلنت المنصة إعادة ميزة "عرض كـ" أو View As من جديد، وذلك بعد ضمان إغلاق الثغرة، لتعيدها من خلال أيقونة خاصة تظهر فى صفحة الملف الشخصى من تطبيق فيس بوك.

لكن يجب ملاحظة أن هذه الخاصية تتيح فقط رؤية حسابك الشخصى كما يبدو للعامة، لكنها لا تتيح حالياً عرض الملف الشخصى كما يبدو للأصدقاء، إضافة إلى توفير خيار أخر خاص بـ "تعديل التفاصيل العامة" " عبر زر مباشرة.