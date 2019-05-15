طقس اليوم الأربعاء شديد الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة...