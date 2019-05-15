جوجل سوف تكثر من إعلاناتها على الهواتف وسط تباطؤ الإيرادات

قالت شركة جوجل يوم الثلاثاء: إنها سوف تبدأ في وقت لاحق من العام الحالي عرض الإعلانات على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث التابع لها على الهواتف الذكية، وذلك في مسعى جديد لزيادة الإيرادات في ظل اشتداد المنافسة في السوق.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: إنها سوف تبدأ أيضًا عرض الإعلانات ضمن معرض يضم ما يصل إلى ثماني صور، ويظهر أعلى نتائج البحث، الأمر الذي يسمح لها بعرض أكبر عدد ممكن من الإعلانات في مكان واحد، مع إمكانية عرضها بتمرير الأصبع على الشاشة للتنقل بينها.

وتأتي التغييرات في الوقت الذي أصبحت فيه جوجل تواجه منافسة شرسة في سوق الإعلانات من قِبل شركات مثل: فيسبوك، وأمازون، وإنستاجرام، التي تمتلك خدمات عديدة أصبحت تجتذب المتسوقين عبر الإنترنت، وبالتالي فإنها قد تصرف المعلنين عن جوجل.

وقال مسؤولون تنفيذيون في جوجل للصحفيين يوم الاثنين: إن التغييرات الجديدة على الإعلانات تأتي استجابةً لكيفية تصرف المستخدمين، ولا تهدف إلى المنافسة.

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وقال (أوليفر هكمان) – نائب رئيس الشؤون الهندسية في قسم السفر والتسوق التابع لجوجل: إن الشركة تريد أن تسهل على المستخدمين استكشاف وشراء المنتجات الجديدة، بالنظر إلى أنهم أصبحوا يتسوقون لمُدد قصيرة أثناء مشاهدة التلفاز، أو الجلوس في الحمام.

وتظهر الإعلانات على صفحة جوجل الرئيسية عبر ميزة “استكشف” Discover، التي تشبه صفحة “آخر الأخبار” من فيسبوك، حيث يمرر المستخدمون من خلالها لعرض مجموعة من الروابط إلى المقالات، ومقاطع الفيديو، وغير ذلك من المحتويات عبر الإنترنت.

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وقالت جوجل يوم الاثنين: إن الإعلانات سوف تعمل حيثما وُجدَت ميزة “استكشف”، بما في ذلك الموقع الخاص بمحرك بحثها على الأجهزة المحمولة، ولكنها أوضحت يوم الثلاثاء أن الإعلانات لن تظهر إلا في التطبيق الخاص بمحرك البحث على الأجهزة المحمولة.

وتختبر شركة جوجل الإعلانات ضمن ميزة “استكشف” منذ الخريف الماضي، عندما أعلنت عن وجود أكثر من 800 مليون مستخدم للميزة كل شهر.

وقالت الشركة: إن “إعلانات المعرض” Gallery Ads الجديدة جزء من مساعيها لجعل نتائج البحث ذات طابع بصري. وقال مسؤولون تنفيذيون: إنه من المتوقع أن تحصل الإعلانات التي تحتوي على صور على مزيد من النقرات، مما قد يؤدي إلى ظهورها في المزيد من نتائج البحث.

وقالت جوجل – التي أعلنت أيضًا عن تغييرات في ميزة مؤتمر “التسويق المباشر” Marketing Live للمعلنين – إنها ستبدأ في عرض محتوى مخصص على الصفحة الرئيسية لخدمة Google Shopping.

وسوف تستمر الشركة في استخدام خدمة التسوق التابعة لها لأخذ طلبات الشراء أو التسليم داخل المتجر من مجموعة متنوعة من المتاجر. لكنها سوف تُنهي تدريجيًا علامة التسليم الخاصة بخدمة Google Express لصالح Google Shopping.